СБУ проверяет законность работы российского производителя одежды

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что проверяет законность деятельности в стране российского производителя и продавца одежды Gloria Jeans, главная фабрика которого, по данным спецслужбы, расположена в самопровозглашенной ЛНР.

"СБУ проверяет информацию о незаконной деятельности в Украине российской торгово-производственной сети Gloria Jeans", — говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, в Украине главная фабрика Gloria Jeans расположена в неподконтрольном Киеву Луганске и продолжает работать.

"Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик", — добавили в ведомстве.