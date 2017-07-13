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    Экономика

    СБУ проверяет законность работы российского производителя одежды

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    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что проверяет законность деятельности в стране российского производителя и продавца одежды Gloria Jeans, главная фабрика которого, по данным спецслужбы, расположена в самопровозглашенной ЛНР.

    "СБУ проверяет информацию о незаконной деятельности в Украине российской торгово-производственной сети Gloria Jeans", — говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

    По данным ведомства, в Украине главная фабрика Gloria Jeans расположена в неподконтрольном Киеву Луганске и продолжает работать.

    "Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик", — добавили в ведомстве.

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