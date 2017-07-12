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    Общество

    СБУ проводит обыски во Львовской мэрии

    (обновлено: )121
    По предварительной информации, Служба безопасности Украины также будет проводить проверку и у заместителя городского председателя по финансово-экономическим вопросам.
    Львовская мэрия
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В департаменте экономического развития и управлении коммунального имущества Львовского горсовета Служба безопасности Украины совместно с полицией проводит обыски.

    По информации zaxid.net, проходят обыски и изъятие документов в подразделениях горсовета.

    По предварительной информации, также будет проводиться проверка у заместителя городского председателя по финансово-экономическим вопросам  Геннадия Васькива, который является председателем комиссии, созданной в соответствии с распоряжением городского головы, которая изучает факты незаконного отчуждения значительного количества объектов коммунального имущества во Львове.

    В пресс-службе СБУ во Львовской области обыски не комментируют.

    Ранее в среду пресс-служба "Укрэнерго" — оператора объединенной энергосистемы страны — сообщила, что следователи Генпрокуратуры пришли с обысками в главный офис компании в Киеве. Как считают в "Укрэнерго", они связаны с отчетом компании о сэкономленных на закупках госсредствах в 6,7 миллиарда гривен. Исполняющий обязанности директора компании Всеволод Ковальчук заявил, что правоохранители подозревают ее в разворовывании госсредств.

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