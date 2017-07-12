Глава "Укрэнерго" сообщил об обысках у него дома и у родственников

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности директора национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что сотрудники Генеральной прокуратуры провели обыски в его доме; по словам топ-менеджера, правоохранители также пришли к его родственникам.

Ранее в среду пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что следователи Генпрокуратуры пришли с обысками в главный офис компании в Киеве. Как считают в "Укрэнерго", они связаны с отчетом компании о сэкономленных на закупках госсредствах в 6,7 миллиарда гривен.

"На третий день после моего назначения врио директора "Укрэнерго" в компании, у меня дома, у моих родственников прошли обыски. Это сопровождалось массовой информационной кампанией через сайты, которые известны размещением компрометирующих и непроверенных материалов за деньги", — написал Ковальчук в Facebook.

Ковальчук заявил, что считает обыски правоохранителей в главном офисе "Укрэнерго" "новой волной дискредитации" его лично и компании в целом.

"Как только мы сделали то, чего ждет вся страна — начали путь объединения энергосистемы Украины с Европой, что избавит нас от электроэнергетической зависимости от России, только я отчитался, что мы сбили с тендерных цен уже более 6,7 миллиарда гривен, как началась новая волна дискредитации меня лично и работы самого прозрачного из государственных предприятий. Это точно не пройдет, я уверен в правильности моей стратегии для "Укрэнерго", я верю, что времена коррупции в этой компании не вернутся и что мы присоединимся наши сети к европейским", — говорится в видеообращении Ковальчука в соцсети.

Накануне компания сообщала об итогах своей закупочной деятельности. Согласно ее заявлению, общая сумма средств, сэкономленных со времени введения осенью 2015 года политики прозрачности госзакупок и начала системных реформ в компании, превысила 6,7 миллиарда гривен.

В прошлом году в офисе "Укрэнерго" тоже проходили обыски — в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностными лицами на госпредприятии.