В "Укрэнерго" сообщили об обысках, работа компании заблокирована

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В здании компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы Украины, сотрудники Генпрокуратуры проводят обыски, сообщил в среду утром директор по коммуникациям и международному сотрудничеству компании Михаил Бно-Айриян.
"Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас", — написал Бно-Айриян в своем аккаунте в соцсети Facebook.
По его словам, правоохранители не пускают сотрудников предприятия на рабочие места.
"Стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры. Подробности — позже", — добавил представитель компании.
Напомним, на минувшей неделе Генпрокуратурв совместно с СБУ провели обыски в помещениях регионального отделения "Укргаздобыча" в рамках досудебного расследования по подозрению должностных лиц компании в присвоении государственных средств.