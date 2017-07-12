В "Укрэнерго" сообщили об обысках, работа компании заблокирована

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В здании компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы Украины, сотрудники Генпрокуратуры проводят обыски, сообщил в среду утром директор по коммуникациям и международному сотрудничеству компании Михаил Бно-Айриян.

"Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас", — написал Бно-Айриян в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Михаил Бно-Айриян в Facebook Обыски в "Укрэнерго"

По его словам, правоохранители не пускают сотрудников предприятия на рабочие места.

"Стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры. Подробности — позже", — добавил представитель компании.

Напомним, на минувшей неделе Генпрокуратурв совместно с СБУ провели обыски в помещениях регионального отделения "Укргаздобыча" в рамках досудебного расследования по подозрению должностных лиц компании в присвоении государственных средств.