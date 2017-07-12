наверх
12.07.201709:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В "Укрэнерго" сообщили об обысках, работа компании заблокирована

    (обновлено: )302
    По словам директора по коммуникациям и международному сотрудничеству компании "Укрэнерго" Михаила Бно-Айрияна, правоохранители не пускают сотрудников предприятия на рабочие места.
    Обыски в Укрэнерго
    Михаил Бно-Айриян в Facebook

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В здании компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы Украины, сотрудники Генпрокуратуры проводят обыски, сообщил в среду утром директор по коммуникациям и международному сотрудничеству компании Михаил Бно-Айриян.

    "Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас", — написал Бно-Айриян в своем аккаунте в соцсети Facebook.

    Михаил Бно-Айриян в Facebook
    Обыски в "Укрэнерго"

    По его словам, правоохранители не пускают сотрудников предприятия на рабочие места.

    "Стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры. Подробности — позже", — добавил представитель компании.

    Напомним, на минувшей неделе Генпрокуратурв совместно с СБУ провели обыски в помещениях регионального отделения "Укргаздобыча" в рамках досудебного расследования по подозрению должностных лиц компании в присвоении государственных средств.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Гайдай
    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Михаил Погребинский
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа