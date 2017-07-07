Обыски в "ПриватБанке": под кого копают ребята из НАБУ?

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нежданно нагрянули

Утро четверга, 6 июля, началось "горячо": детективы НАБУ нагрянули с обысками в главный офис "ПриватБанка" в Днепре.

"Автоматчики в камуфляжной форме (уточнение — работает спецназ НАБУ) в фойе и оперзале. Требование к сотрудникам не вставать и не фотографировать", — писал блогер и журналист Александр Дубинский у себя в Facebook.

Сообщалось, что НАБУ изъяло в главном офисе банка документы, связанные с работой Александра Шлапака и Александра Дубровина.

"Речь, по словам разных источников идет либо хищении средств, направленных государством на капитализацию банка, либо о завышении потребности в капитале", — сообщил Дубинский.

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Отметим, Александр Шлапак занимал должность главы правления "ПриватБанка", а Александр Дубровин — первого зампредседателя правления.

Что говорят в НАБУ

В НАБУ заявили, что обыски проводят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным детективов НАБУ, действия менеджмента и экс-владельцев банка нанесли государству ущерб на сумму 116,8 млрд гривен.

Перед этим 4 июля Генпрокуратура открыла дело против бывшего менеджмента банка о доведении "ПриватБанка" до неплатежеспособности.

В "ПриватБанке" с помощью аудитора нашли нарушения со стороны экс-менеджмента при выдаче займов. Речь идет о кредитах 36 компаниям, которые были выданы в октябре — ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

Глава правления Александр Шлапак заявлял, что все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет — ред.) с превышением полномочий. Нацбанку предоставлялись недостоверные данные по кредитному риску, а заемщики не проверялись, а их финансовое положение искусственно завышалось.

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"Приват": Это плановая операция

В пресс-службе "ПриватБанка" лишь уточнили, что с детективами НАБУ проводится совместная работа, а обыски проходятся в рамках расследования незаконной выдачи кредитов бывшими владельцами.

Работы в офисе банка запланированы в течение нескольких дней. В банке отметили, что сотрудники спецназа НАБУ задействованы для оперативного реагирования "в случае получения информации о нахождении лиц, в отношении которых открыто уголовное производство".

При этом в банке подчеркнули, что проводящиеся обыски являются плановой операцией и сотрудники НАБУ никоим образом не вмешиваются в работу офиса.

Однако в украинском сегменте соцсетей такими объяснениями не удовлетворились: "В Привате приход НАБУ назвали совместной работой. Не обыск, а "тщательный анализ документов". Такие себе мудрые аналитики в камуфляже".

Ограничен выезд?

Тем временем, издание "Страна" пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что 11 бывшим руководителям "Приватбанка", а также людям, связанным с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским, уже ограничен выезд из Украины.

Соответствующие данные якобы внесены в систему "Гарт", которой пользуются пограничники при проверке документов. "11 друзей Оушена — не более, чем зацепка для дачи показаний в отношении главного фигуранта, бывшего акционера банка Игоря Коломойского. В ближайшее время скорее всего следствия по делу "ПриватБанка" будут набирать обороты", — заявил источник "Страны" в НАБУ.

Кроме того, в системе контроля за перемещением лиц через границу Украины, с 5 июля напротив фамилии Александра Дубилета (бывший предправления "Приватбанка") уже стоит индекс "В". Это означает "дополнительное изучение". То есть при прохождении данным гражданином погранконтроля, пограничники будут связываться с инициатором данного ограничения и по его решению могут выпустить за пределы страны или запретить выезд.

Мнение

Экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса предполагает, что представители НАБУ могли искать документы, которые характеризуются выдачей кредитов, которые уходили с "ПриватБанка" при бывших акционеров. При этом, по его мнению, обыски в "ПриватБанке" не скажутся на уже и так низком имидже финучреждения.

"Глобально ведь обыски сейчас начались, потому что вышел строк, то есть 1 июля — строк, до которого бывшие собственники должны были реструктуризировать кредиты, то есть из этих плохих кредитов сделать какие-то хорошие, то есть внести денежные средства на счета либо активы, под которые эти деньги выводились. Они этого не сделали, и теперь, согласно меморандума с МВФ, Украина должна преследовать бывших собственников и забирать у них активы для того, чтобы компенсировать налогоплательщикам эти пресловутые 3500 гривен на человека, которые мы, как все граждане Украины, заплатили за спасение "ПриватБанка". Поэтому там есть уже специально обученные юристы, которые будут искать активы господ Коломойского и Боголюбова и они должны будут через суды забирать эти активы в пользу государства", — отметил он.

По материалам из открытых источников интернет