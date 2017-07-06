Обыски в "ПриватБанке" на его работе не отразятся - Львов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

НАБУ проводит обыск в центральном отделении "ПриватБанка" в Днепре. Детективы НАБУ ищут факты растраты средств бывшим менеджментом банка, в результате чего государство понесло 116 миллиардов гривен убытков, что равно размеру докапитализации банка.

Темы обысков в "ПриватБанке" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы управляющий директор "Кредит Оптима Банка" Игорь Львов.

Forbes Украина Игорь Львов

На деятельность финучреждения обыски каким-то образом влияют?

— Практически, нет. Дело в том, что, как правило, идет какая-то выемка документов. Что касается блокирования счетов и прочего, или IТ-моментов, связанных с IТ-подразделением, сервером, это не касается, потому что в основном идет выемка тех документов, которые касаются вопросов кредитования, о которых говорят СМИ, по данному уголовному делу. Поэтому на саму оперативную работу банка это не влияет.

Такие документы обычно хранятся на бумажных носителях?

— Нет, дело в том, что есть в принципе дело учета и контроля, когда и на бумажных носителях, например, договора и прочее, но есть соответственно в электронном виде, базы данных.

Выведен ли за рамки процедуры взыскания средств государством с бывших владельцев "ПриватБанк"?

— Дело в том, что это государственный банк. Естественно, если бывшие владельцы этого банка или менеджмент банка совершал какие-то противоправные действия, то естественно в отношении этих лиц могли быть возбуждены уголовные дела, потому что мы видим это из СМИ. И поэтому сейчас, наверное, будет проходить какое-то досудебное расследование, поэтому проверяются факты. То есть может они подтвердятся, а может и не подтвердятся. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то виноват… Это решит суд.

Каким образом банк может кредитовать связанное лицо? На каких условиях?

— Наверное, тут схема одна единственная, когда кредитуется и кредит не возвращается. И вот здесь как раз есть вопросы у правоохранительных органов, а именно по каким причинам не возвращается этот кредит. Был ли какой-то умысел или действительно форс-мажорные обстоятельства. Например, кредитовали, предположим, какой-то донецкий завод, а тут форс-мажор, настала война и этот донецкий завод не может, например, отдать этот кредит. Это одно. Или, допустим, есть какая-то компания, которую кредитовали, а она на следующий день закрылась. Это уже вопрос другой. Сказано о более ста миллиардов гривен таких кредитов. Поэтому тут надо разобраться, потому что сумма колоссальная. Это то, на что "ПриватБанк" выдал кредиты, но эти кредиты не вернулись. Соответственно, это та дыра в бюджете банка, которую надо чем-то заполнять.

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Компания Erst&Young приводила сумму около десяти миллиардов. Почему такая разница?

— Дело в том, что эта компания уже более конкретно смотрела по тому, так называемому черному кредиту, который уже полностью невозвратный, то есть, возвратить его невозможно. То есть, более ста миллиардов, это то, что не возвращается или возвращается частями. Например, только проценты, без тела кредита. Так называемый серый портфель.

facebook.com/dubinskyi НАБУ проводит обыски в главном офисе Приватбанка

То есть эти 10 миллиардов, это и есть та сумма, которая не вернется уже априори?

— Скорее всего, да. Но это тоже большая сумма, поэтому у правоохранительных органов, скорее всего, по этим десяти миллиардам как раз и возникли вопросы.

Какая часть этой суммы серого кредита от общего кредитного портфеля?

— Если мы говорим о десяти миллиардах, то где-то, я думаю, порядка 70-80 миллиардов гривен. Он возвращается, но не совсем и не всегда.

Средства докапитализации, это какие это физические средства или облигации, возможно, то есть средства, которые не существуют?

— Нет, это физические деньги, которые, в принципе нужны для оборота предприятия, поскольку нужно пополнять банкоматы, нужно платить проценты по депозиту, нужно выполнять платежи, потому что если даже есть какая-то дырка, грубо говоря, на корсчете минус 12 миллиардов гривен. Это же на корсчете, а нужно что-то же платить, поэтому государство частями, оно же не может 120 миллиардов сразу где-то взять и напечатать, предположим. То есть, оно старается частями какими-то пополнять и выполнять эти платежи. Видите ведь "Приват" не остановился.

Эти части средств каким-то образом на стабильность гривни могут влиять?

— Нет, дело в том, что ежедневные торги на украинской межбанковской бирже составляют от 80 до 200 миллионов долларов. И сейчас больше идет предложение. То есть, по сути, это недельная потребность рынка, поэтому миллиард-два, учитывая, что мы получаем и транши, и, учитывая, что все-таки сегодня мы имеем 18 миллиардов долларов ЗВР, НБУ может два миллиарда спокойно выбросить на рынок и погасить все вопросы.

После того как государство наконец докапитализирует полностью "ПриватБанк", как он себя будет чувствовать?

— Я скажу так. Дело в том, что сейчас, пока "ПриватБанк", хоть мы и говорим о том, что он там каким-то образом ликвидность сохранил, он пока что сидит на игле государства. То есть, сейчас докапитализируют. В принципе, это достаточно здоровый организм, который может работать достаточно эффективно и стабильно. Но я думаю, что учитывая, что сейчас мы имеем государственный сектор в банковской системе порядка 60-70%, это Ощадбанк, "ПриватБанк". Я думаю, какие-то из этих банков будут продаваться.

Говорили, что "ПриватБанк" будут через некоторое время продавать.

— Тут и про Ощадный говорят, и про "Укргазбанк" говорят. То есть, если найдется покупатель на эти банки, то конечно они будут продаваться, потому что государству все время вынимать из бюджета какие-то деньги и докапитализировать, наверное, это как черная дыра.

В чем негатив того, что 60-70% банковского сектора все же государственные?

— Дело в том, что практически нет конкуренции. Мы уже в свое время проходили в СССР, когда было порядка 6-7 банков и других банков не было. Поэтому банков должно быть достаточно, а когда только вот сюда, а другие в сторону, тогда, наверное, действительно мы говорим о том, что нет конкуренции. Соответственно, большие банки устанавливают те правила, которые может быть не всегда эффективны для клиентов и тут есть определенный негатив. Но опять же, есть рекомендации и МВФ, и практика больших банков и средних в Европе, что здесь как минимум 50 на 50 должно быть.

Если посмотреть на процентную ставку, которую предлагают государственные банки, мы видим, что она уменьшается. То есть универсально это должно свидетельствовать о том, что банковская система выздоравливает. В данном случае это действительно так или понижение ставки наблюдается из-за того, что просто не спроса?

— Тут есть два варианта. Дело в том, что ставка-то понижается, а люди депозиты не несут. Потому что мы должны еще понимать, что с этого депозита еще и платим проценты. И поэтому с другой стороны, люди не понесут и тогда меньше пополнится из бюджета, но зато ресурс будет дорогой, а соответственно и кредитовать невозможно будет. Поэтому государство здесь идет на то, что оно поддерживает из бюджета. Соответственно, банк государственный понижает ставки, чтобы начинать кредитовать экономику, но к сожалению, пока что кредитовать некого.

Напомним, уход в рынка ста банков и последующая выплата компенсаций их вкладчикам привели к тому, что курс доллара взлетел в три раза. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

А адвокат Егор Штокалов заявил в эфире "ГС", что если в судебном порядке будет отменена национализация "ПриватБанка", возникнет вопрос о возврате 117 миллиардов гривен докапитализации государству.