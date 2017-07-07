Хроника 6 июля: обыски в Привате, потасовки в Киеве, заявление от создателей вируса Petya

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 6 июля, в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре прошли обыски, экс-президент Украины Янукович обвинил Авакова, Луценко и Кличко в госперевороте, а СБУ завела дело на потерявшихся российских пограничников. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обыски в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре

Накануне утром представители Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре. В ведомстве пояснили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением служащими Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере. В самом же банке сообщили, что "ПриватБанк" и НАБУ начали совместную работу по анализу "токсического портфеля" кредитов предыдущих владельцев банка.

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ГПУ откроет дело в отношении Вилкула

Генеральная прокуратура откроет уголовное производство в отношении сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александра Вилкула по подозрению в неуплате налогов, заявил генпрокурор Юрий Луценко. "В ближайшие дни после получения документов из Днепровской ГФС мы зарегистрируем производство и после этого за время летних каникул парламента подготовим необходимые материалы, если действительно будет установлена неуплата налогов депутатом", — сказал он.

Янукович обвинил Авакова, Луценко и Кличко в госперевороте

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал в генеральную прокуратуру Украины заявление относительно государственного переворота в стране, заявил в четверг журналистам его адвокат Виталий Сердюк. Сердюк подчеркнул, что в заявлении речь идет об умышленных, четко организованных действиях, причинивших вред Украине, которые заключаются в насильственном захвате власти в государстве.

Первое заявление хакеров, создавших вирус Petya

Неизвестный, который представился одним из создателей вируса Petya, рассказал в первом официальном заявлении хакеров, сколько нужно заплатить за расшифровку всех заблокированных компьютеров. Как стало известно, неизвестные опустошили биткоин-кошелек, где к этому времени набралось $10 тысяч (изначально вирус вымогал за расшифровку файлов по $300). Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину.

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Потасовка в Киеве между пенсионерами МВД и полицией

Потасовка произошла между митингующими у здания Кабмина в центре Киева ветеранами МВД и полицейскими, заявил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его данным, участники акции перекрыли улицу Грушевского, а также заблокировали выезд из здания Кабмина для автомобиля. Они требуют встречи с первым вице-премьером Украины Степаном Кубивом. Волынец отметил, что сейчас некоторые ветераны МВД получают пенсию в размере всего 950 гривен (около 36 долларов), а средняя их пенсия составляет 1,5 тысячи гривен (около 58 долларов).

СБУ завела дело на потерявшихся российских пограничников

Служба безопасности Украины завела уголовное дело на двух потерявшихся российских пограничников, вменяет им "посягательство на территориальную целостность" Украины, сообщила в четверг пресс-служба СБУ. На минувшей неделе пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму сообщила, что два сотрудника пограничного управления по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками.

В столкновениях в Гамбурге пострадали более 70 полицейских

Число правоохранителей, получивших ранения при столкновениях с демонстрантами в Гамбурге накануне саммита G20, выросло до 74. Накануне около тысячи человек попытались атаковать полицейских в ходе демонстрации в Гамбурге. Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля. Безопасность в городе во время саммита будут обеспечивать около 20 тысяч сотрудников полиции, в распоряжении которых будут водометы, вертолеты, один самолет, а также служебные собаки и лошади.

В ДТП на Прикарпатье погиб известный украинский футболист

В ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий, выступавший за клубы "Прикарпатье" и "Оскар". Вторым участником аварии стал депутат Ивано-Франковского областного совета, директор Бурштынской ТЭС Андрей Шувар. Машина депутата выехала на встречную полосу, где врезалась в авто, за рулем которого был Стоцкий. Футболист погиб на месте ДТП, другой водитель попал в больницу.

Именно 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя (World Kiss Day или World Kissing Day), который впервые придумали в Великобритании. Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.