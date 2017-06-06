Девять друзей Коломойского. Кому ушел $1 млрд "Привата"?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Кому ушел $1 млрд с "Привата"?

На протяжении 2015-2016 годов "ПриватБанк" выдал более $1 млрд 28 харьковским компаниям, которые принадлежат семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца Игоря Коломойского.

Минимум на 185 млн долларов из этой суммы не было залогов, что является серьезным нарушением банковской практики, пишет журналист Грэхем Стэк на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Примечательно, что практически все компании были зарегистрированы в 2015 году и почти у всех уставный капитал равнялся всего 1000 гривен (38 долларов), что также является признаком фиктивности. Несмотря на это, им удалось получить почти 28 млрд грн (более 1 миллиарда долларов) кредитов в "ПриватБанке".

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По данным Стэка, деньги получили владельцы фирм:

Виктор Шкиндель (экс-глава Днеправиа) — $154,1 млн.;

Вячеслав Плакасов (гендиректор Оптима 770) — $136,8 млн.;

Иван Маковийчук (директор туристической компании Скорзонера-Закарпатье) — $154,4 млн.;

Сергей Казаров (бывший глава Цюрупинского Агропостач) — $155,6 млн.;

Владимир Головко (глава Запорожнефтепродукта) — $141,2 млн.;

Игорь Маланчак (гендиректор заправок Колумбине) — $148,8 млн.;

Вадим Андреюк (менеджер Укрнафты) — $115,3 млн.

Еще два человека — Анатолий Деркач (владелец компании Аварис) и Виталий Словно (владелец Olymp Oil) — оказались подставными лицами. По данным журналистов, один из них работал на заправке, а другой — таксистом. На двоих они получили $50,6 млн.

Из открытых источников Владельцы фирм, получившие деньги от "ПриватБанка"

Примечательно, что все компании были ликвидированы в начале 2017 года.

Мутная история

Напомним, в начале мая журналисты программы "Схемы" провели расследование, в ходе которого выяснили, что перед национализацией из "ПриватБанка" вывели 110 млрд гривен на более 30 фирм, большинство из которых имели признаки фиктивности.

Журналисты проанализировали аудиторский отчет о финансово-хозяйственной деятельности банка, составленный аудиторской фирмой Ernst&Young.

Согласно документу, на 1 апреля 2015 года риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 млрд грн, а уже по состоянию на 1 октября 2016 года, цифра увеличилась до 139 млрд. "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 предыдущих заемщиков на более 30 новых, которые стали должны банку больше 110 млрд грн. Однако проверив адреса регистрации новых фирм, журналисты обнаружили, что они фиктивные.

Согласно расследованию, в Борисполе зарегистрировано сразу три фирмы, на которых "висит" почти 9,5 млрд гривен кредитов в "ПриватБанке". Офис одной из них — "Арготрейд Лтд", которая должна свыше 4,5 млрд гривен "ПриватБанка", расположенный в здании станции техобслуживания и автомойки.

Другая фирма — "Бизнеспром Инвест", которая должна "ПриватБанку" свыше 4,4 млрд гривен, имеет офис по адресу массовой регистрации. Фирма "Лекс грант", которая задолжала "ПриватБанку" более 4 млрд гривен, зарегистрирована в квартире обычного жилого дома в Киеве.

Во Львове по адресу заправки "Укрнафты" зарегистрированы две фирмы: "Софт-Альянс" и "Айлант Сервис", которые должны "ПриватБанку" свыше 7 млрд гривен.

В Запорожье, также на заправке, зарегистрирована фирма "Бизнес пром инновация", которая задолжала "ПриватБанку" свыше 4,5 млрд гривен. Такую же сумму должна "ПриватБанку" фирма "Премьер бизнес брук", которая зарегистрирована в Харькове в жилой многоэтажке.

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"Если должники не вернут деньги, за них рассчитаются обычные граждане – налогоплательщики, – потому что государство уже влило в учреждение облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 100 миллиардов гривен", — отмечали журналисты.

Ответ Коломойского: "Никуда не уводил"

Тем временем, сам Коломойский все обвинения отрицал, заверяя, что никто эти деньги из банка не выводил.

"Из расследования непонятно, куда и кому ушли 110 млрд гривен кредитов, выданных "ПриватБанком". Так вот эти деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке", — утверждал он.

При этом Коломойский подчеркивал, что второй этап докапитализации "Привата" проходил под полным контролем замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

"3 октября в "ПриватБанк" пришли 30 сотрудников НБУ, вдобавок к куратору, который там был и до этого, и компании, о которых идет речь в расследовании, выбирал Нацбанк. То есть, второй этап докапитализации "Привата" проходил при участии, контроле и чутком руководстве НБУ и лично госпожи Рожковой. Тогда же в "ПриватБанке" были и представители Ernst&Yong, которые как раз и готовили документ, на который ссылаются журналисты. Все остальное в интервью, в принципе, читаемо", — говорил он.

Баталии вокруг национализации

В конце мая Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной и обязал банк вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов).

Решение суда было принято по иску физических лиц, среди которых совладелец медиа-холдинга "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому и Игорю Суркису.

Нацбанк в ответ заявил, что возмущен решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и намерен их обжаловать.

Тем временем, Генпрокуратурой с 16 марта уже проводится расследование в отношении бывших должностных лиц "ПриватБанка" по подозрению в растрате денежных средств в особо крупных размерах.

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В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка" за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

По материалам из открытых источников интернет