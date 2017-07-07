К чему приведут обыски в "ПриватБанке": прогноз Фурсы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Детективы НАБУ проводят обыски в главном офисе "ПриватБанка". Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления должностными лицами НБУ, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере, совершенном менеджментом и собственниками банковского учреждения.

Говорят, что из-за этого государство понесло убытки в размере докапитализации банка на сумму более ста миллиардов гривен.

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В свою очередь, на сайте финучреждения написано, что "ПриватБанк" и НАБУ начали совместную работу по анализу так называемого токсического портфеля кредитов предыдущих владельцев финучреждения. Также сообщается, что работы в офисе банка запланированы в течение нескольких дней. Кроме детективов НАБУ, задействованы также сотрудники спецназа Нацбюро.

Причины обысков в "ПриватБанке" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По вашему мнению, что именно могут искать представители НАБУ в главном офисе "ПриватБанка"?

— Документы, которые характеризуются выдачей кредитов, которые уходили с "ПриватБанка" при бывших акционеров.

Их в настоящее время можно найти?

— Вот это уже посмотрим. Я не знаю, что они нашли. В принципе, рукописи не горят, точно так же, как эти документы и на электронных носителях, и на бумажных, если они были, в "Привате" должны были остаться. Но, учитывая технологичную подкованность бывших акционеров, не исключено, что они все стерли. Но вряд ли.

Ранее аудиторы подтвердили, что очень плохое качество кредитного портфеля "Привата", но обнаружить более 10 миллиардов гривен кредитов связанным лицам они не смогли. Надо сделать вывод, что эти документы уже уничтожили и их не найдут?

— Нет. Смотрите, тут еще такой вопрос. Аудиторы – они формалисты. Если они видят, что кредит выдавался ООО "Рога и копыта", они говорят: смотрите, это кредит плохой, но мы не можем сказать, что это связанные лица, у нас же нет доказательств, что это связанные лица.

Все это прекрасно понимают, что просто так ООО "Рога и копыта" под нерыночные условия, без залогов, никто бы кредит не давал, и поэтому НБУ и классифицирует эти кредиты как кредиты связанным лицам, тем более, видно, куда там эти деньги потом пошли дальше.

В то же время, аудиторы не могут это сказать и они говорят: да, плохие кредиты, но кому давали, непонятно, Васе какому-то давали.

Как Игорь Коломойский может отреагировать на такие действия НАБУ?

— Мы уже видели кучу судебных исков, которые подавались от лица бывших акционеров на "ПриватБанк", на НБУ, на прочее, то есть вот так реагировать. Я думаю, что на "1+1" мы увидим реакцию, еще что-то. В меру своей возможности он будет реагировать и бороться.

"Приват24" — это система, проработанная через облако. Облако и сама система, которая обеспечивает работу, находится не в собственности "ПриватБанка", она в собственности бывшего менеджмента, части, наверное, акционеров.

Соответственно, если очень захочет, может каким-то образом саботировать процессинговую работу банка, вносить какие-то сумятицы и т.д., но это в самом крайнем случае. А так, в принципе, он, наверное, будет следовать своей тактике судебных бомбардировок.

Как вы считаете, какими могут быть результаты этих исков?

— Финальный результат должен быть никаким. Но, учитывая, что мы имеем дело с банковской системой Украины, а у бывших акционеров "ПриватБанка" —большой опыт работы с судебной системой Украины и они очень умеют убеждать судей, то какие-то промежуточные решения неприятные мы можем увидеть.

Одно из интересных возражений — о признании "ПриватБанка" неплатежеспособным и его национализации.

— Это вообще из разряда космоса, потому что если мы говорим о государстве Украина, то государство Украина не может допустить такого решения, само собой, тем более, что для этого был принят специальный закон, и оспаривать закон – это не дело суда.

Креативность бывших собственников и их умение работать с судами мы не раз увидим в информационных сообщениях о том, что какой-то суд какого-то района какого-то городка принял какое-то решение.

Могут ли обыски каким-то образом повлиять на деятельность самого "ПриватБанка"?

— Нет, никак. Может быть, какие-то технические заминки, может быть, какие-то операции пройдут дольше, которые требуют человеческого ресурса, но, в принципе, банк на данный момент является ликвидным, надежным, он в данный момент принадлежит государству и его операционной системе ничего не угрожает.

Имидж банка вряд ли можно чем-то ухудшить. Потому что банк, из которого были выведены все деньги, который работал как пирамида или как большой пылесос, а теперь это дело расследуют, расследование, вряд ли способно ухудшить имидж.

Как вы видите перспективы этого дела? Что дальше будет происходить?

— Глобально ведь обыски сейчас начались, потому что вышел строк, то есть первого июля – строк, до которого бывшие собственники должны были реструктуризировать кредиты, то есть из этих плохих кредитов сделать какие-то хорошие, то есть внести денежные средства на счета либо активы, под которые эти деньги выводились.

Они этого не сделали, и теперь, согласно меморандума с МВФ, Украина должна преследовать бывших собственников и забирать у них активы для того, чтобы компенсировать налогоплательщикам эти пресловутые 3500 гривен на человека, которые мы, как все граждане Украины, заплатили за спасение "ПриватБанка".

Поэтому там есть уже специально обученные юристы, которые будут искать активы господ Коломойского и Боголюбова и они должны будут через суды забирать эти активы в пользу государства.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що нині відбувається в Дніпрі, де і розташований головний офіс "ПриватБанку", в ефірі "ГС" повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

УНИАН Светлана Олифира

Уряд України націоналізував "Приватбанк" в кінці 2016 року. Чому до головного офісу "ПриватБанку" прийшли саме зараз?

— Є певний процес досудового розслідування, тобто після того, як реєструється кримінальне провадження і детективи бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП розпочинають розслідування цього провадження, вони збирають спочатку необхідну інформацію, вивчають її з відкритих джерел або з тих джерел, до яких вони мають доступ, і вже потім планують подальший хід досудового слідства.

Говорити, чому саме зараз, чому не раніше або не пізніше, наразі не можемо. Знову ж таки можемо коментувати лише те, що відбувається, тобто ті факти, які ми з вами зараз спостерігаємо, а, власне, слідчі дії, які наразі зараз проводяться в місті Дніпро.

Що відбувається? Вилучають сервери, документацію?

— Зважаючи на таємницю досудового слідства, поки слідчі дії тривають, говорити, що саме відбувається у місті Дніпро, ми наразі не можемо. Можемо повідомити вже по факту закінчення проведення слідчих дій.

Навіщо задіяли до обшуків співробітників спецназу Нацбюро?

— Співробітники спецназу, відповідно до закону про Нацбюро, мають свої функції. Якщо детективи як слідчо-оперативні працівники здійснюють досудове розслідування, то працівники управління спеціальних операцій забезпечують безпеку учасників досудового слідства, тобто в даному випадку можливу безпеку детективів бюро і процесу, який наразі відбувається в місті Дніпро.

На роботу банку обшуки вплинуть?

— Наскільки мені відомо, наразі повідомлень, що це якимось чином впливає на роботу "ПриватБанку", у нас немає, однак, більш детально цю інформацію можуть повідомити саме представники банківської установи.

Ранее Сергей Фурса в эфире "ГС" высказал уверенность, что несмотря на судебные процессы и уголовные дела, связанные с бывшими собственниками, стабильности "ПриватБанка"ничего не угрожает.

А адвокат Егор Штокалов заявил в эфире "ГС", что если в судебном порядке будет отменена национализация "ПриватБанка", возникнет вопрос о возврате 117 миллиардов гривен докапитализации государству.