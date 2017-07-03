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    Аналитика и комментарии

    По ситуации с "ПриватБанком" и Коломойским: чего ждать завтра?

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (255)

    (обновлено: )35720
    По-настоящему процесс завершится, когда активы будут приватизированы и проданы на открытом конкурентном аукционе, но это все вопрос не завтрашнего дня, потому что это долгая игра, и процесс будет длинным, считает финансовый эксперт Сергей Фурса.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Министерство финансов на своем сайте опубликовало письмо, которое 16 декабря 2016 года бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. 

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Обратившись к правительству с просьбой о передаче банка в государственную собственность, бывшие акционеры "ПриватБанка" в одностороннем порядке обязались содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию его кредитного портфеля до 1 июля 2017 для покрытия убытков государства", – отмечают в Минфине. 

    В ответ на отсутствие действий по реструктуризации со стороны бывших владельцев, "ПриватБанк" привлек консорциум компаний Rothschild, EY и FinPoint для ускорения процесса переговоров о реструктуризации кредитов. В ближайшее время консорциум предоставит финальный отчет, после обработки которого будет приниматься решение относительно дальнейших шагов. Но, согласно имеющейся информации, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было. 

    Специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса на своей странице в Facebook проанализировал происходящее с “ПриватБанком” и поделился прогнозами дальнешего развития ситуации. 

    Facebook / sergey.fursa
    Сергей Фурса

    "Время вышло. 1 июля наступило. Не нашлось барона Мюнхгаузена, который бы подарил собственникам "ПриватБанка" еще один день в июне. И пришло время платить по долгам. В общем-то, никто не сомневался еще в конце декабря, что бывшие собственники "ПриватБанка" хоть на миллиметр продвинутся в реализации своих обещаний по реструктуризации долга. В конце концов, если бы они готовы были это сделать, то национализации удалось бы избежать. Но они не хотели. Пусть и клятвенно обещали это в опубликованном нынче письме, в котором сами просят национализировать банк, против чего сейчас активно выступают. Мы же знаем, что "долги платят только трусы". И судьба футбольного клуба "Днепр" тому свидетель. И теперь должен наступить второй этап", — написал Фурса.

    Как отмечает эксперт, второй этап включает юридическое преследование бывших собственников "ПриватБанка". 

    Александр Шлапак
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
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    "Как с целью забрать активы на 500 млн долларов личных гарантий, которые нынче остались в банке, так и для компенсации всех потерь украинских налогоплательщиков. Те самые пресловутые 3500 гривен на человека. Процесс этот будет сложный и муторный. Он уже включает переговоры о реструктуризацию (ведут те самые Ротшильды) и расследования финансовых путей денег, которые выходили из "ПриватБанка" и уходили в неизведанные дали. Учитывая, как сильно вовлечен МВФ в данный процесс, а также значит и государственный департамент США, а также тот факт, что уходили доллары, можно предположить, что все все знают. Где и что лежит. И сколько лежит. Все-таки, от финансовой разведки США не ускользает ни одна транзакция в долларе. Равно как и любая незаконная транзакция в долларе может считаться преступлением в США. Со всеми последствиями. Сейчас в игру должны вступить специально обученные юристы, сделавшие себе имя в мире как раз на поиске и возврате активов. В данном случае, активов мастеров эпистолярного жанра, Коломойского и Боголюбова", — пишет Фурса.

    По его мнению, ожидается, что в связи с этим будет много непонятных юридических терминов и шума: "Что-что, а шуметь господа бывшие акционеры "ПриватБанка" умеют. Равно как и умеют получать нужные решения районного суда Мухосранска. Таких решений будет много. Для шума. Могут прийти под НБУ и болельщики "Динамо". Пошуметь. И попугать ответственных менеджеров".

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    Дальше, подчеркивает Фурса, будет очередной тест для государства, которое пока так и не завершило судебную реформу, а значит рискует получить множество решений судов, доверие к которым будет минимальным. 

    "И для государства Украина крайне важно доказать, что оно может отстаивать государственные интересы хотя бы в отечественных судах. И хотелось бы, чтобы и в Лондонского Суде тоже. Тем более, один из бывших акционеров "ПриватБанка" недавно проиграл пару судов там на миллиард долларов. Хороший пример. Он должен стать заразительным. В свете тех самых пресловутых 3500 гривен на человека", - написал эксперт. 

    В результате, прогнозирует Фурса, в лучшем случае Украина сможет компенсировать часть потерь от национализации "ПриватБанка". 

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "История с БТА банком из Казахстана, на национализацию которого государство потратило 10 млрд долларов, а потом взыскало с собственника 2 млрд долларов, — лучший пример. Таким образом, украинскому государству удастся получить часть активов бывших собственников. В Украине это могут быть ферросплавные заводы, "Укрнафта", сети заправок и телеканал "1+1". В мире — горнолыжные курорты в Австрии ("Буковель" уже может считаться государственным) и недвижимость в Британии. И важно понимать, что Украине не нужны активы. Украине нужны живые деньги. Нет ничего хорошего в национализации. И нет ничего хуже чем увеличение государственной собственности в стране, которая остро нуждается в приватизации. И в тот момент, когда тот или иной актив олигархов перейдет в собственность государства (если перейдет), налогоплательщики не получат компенсацию. Это чиновники получат в свое управление актив, на котором смогут приватизировать прибыль и национализировать убытки. По-настоящему процесс завершится в тот момент, когда активы будут приватизированы и проданы на открытом прозрачном конкурентном аукционе. Но это все вопрос не завтрашнего дня. Потому что это долгая игра. И процесс будет длинным", — подытожил Фурса.

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