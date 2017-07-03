По ситуации с "ПриватБанком" и Коломойским: чего ждать завтра?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство финансов на своем сайте опубликовало письмо, которое 16 декабря 2016 года бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

"Обратившись к правительству с просьбой о передаче банка в государственную собственность, бывшие акционеры "ПриватБанка" в одностороннем порядке обязались содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию его кредитного портфеля до 1 июля 2017 для покрытия убытков государства", – отмечают в Минфине.

В ответ на отсутствие действий по реструктуризации со стороны бывших владельцев, "ПриватБанк" привлек консорциум компаний Rothschild, EY и FinPoint для ускорения процесса переговоров о реструктуризации кредитов. В ближайшее время консорциум предоставит финальный отчет, после обработки которого будет приниматься решение относительно дальнейших шагов. Но, согласно имеющейся информации, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было.

Специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса на своей странице в Facebook проанализировал происходящее с “ПриватБанком” и поделился прогнозами дальнешего развития ситуации.

"Время вышло. 1 июля наступило. Не нашлось барона Мюнхгаузена, который бы подарил собственникам "ПриватБанка" еще один день в июне. И пришло время платить по долгам. В общем-то, никто не сомневался еще в конце декабря, что бывшие собственники "ПриватБанка" хоть на миллиметр продвинутся в реализации своих обещаний по реструктуризации долга. В конце концов, если бы они готовы были это сделать, то национализации удалось бы избежать. Но они не хотели. Пусть и клятвенно обещали это в опубликованном нынче письме, в котором сами просят национализировать банк, против чего сейчас активно выступают. Мы же знаем, что "долги платят только трусы". И судьба футбольного клуба "Днепр" тому свидетель. И теперь должен наступить второй этап", — написал Фурса.

Как отмечает эксперт, второй этап включает юридическое преследование бывших собственников "ПриватБанка".

"Как с целью забрать активы на 500 млн долларов личных гарантий, которые нынче остались в банке, так и для компенсации всех потерь украинских налогоплательщиков. Те самые пресловутые 3500 гривен на человека. Процесс этот будет сложный и муторный. Он уже включает переговоры о реструктуризацию (ведут те самые Ротшильды) и расследования финансовых путей денег, которые выходили из "ПриватБанка" и уходили в неизведанные дали. Учитывая, как сильно вовлечен МВФ в данный процесс, а также значит и государственный департамент США, а также тот факт, что уходили доллары, можно предположить, что все все знают. Где и что лежит. И сколько лежит. Все-таки, от финансовой разведки США не ускользает ни одна транзакция в долларе. Равно как и любая незаконная транзакция в долларе может считаться преступлением в США. Со всеми последствиями. Сейчас в игру должны вступить специально обученные юристы, сделавшие себе имя в мире как раз на поиске и возврате активов. В данном случае, активов мастеров эпистолярного жанра, Коломойского и Боголюбова", — пишет Фурса.

По его мнению, ожидается, что в связи с этим будет много непонятных юридических терминов и шума: "Что-что, а шуметь господа бывшие акционеры "ПриватБанка" умеют. Равно как и умеют получать нужные решения районного суда Мухосранска. Таких решений будет много. Для шума. Могут прийти под НБУ и болельщики "Динамо". Пошуметь. И попугать ответственных менеджеров".

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Дальше, подчеркивает Фурса, будет очередной тест для государства, которое пока так и не завершило судебную реформу, а значит рискует получить множество решений судов, доверие к которым будет минимальным.

"И для государства Украина крайне важно доказать, что оно может отстаивать государственные интересы хотя бы в отечественных судах. И хотелось бы, чтобы и в Лондонского Суде тоже. Тем более, один из бывших акционеров "ПриватБанка" недавно проиграл пару судов там на миллиард долларов. Хороший пример. Он должен стать заразительным. В свете тех самых пресловутых 3500 гривен на человека", - написал эксперт.

В результате, прогнозирует Фурса, в лучшем случае Украина сможет компенсировать часть потерь от национализации "ПриватБанка".

"История с БТА банком из Казахстана, на национализацию которого государство потратило 10 млрд долларов, а потом взыскало с собственника 2 млрд долларов, — лучший пример. Таким образом, украинскому государству удастся получить часть активов бывших собственников. В Украине это могут быть ферросплавные заводы, "Укрнафта", сети заправок и телеканал "1+1". В мире — горнолыжные курорты в Австрии ("Буковель" уже может считаться государственным) и недвижимость в Британии. И важно понимать, что Украине не нужны активы. Украине нужны живые деньги. Нет ничего хорошего в национализации. И нет ничего хуже чем увеличение государственной собственности в стране, которая остро нуждается в приватизации. И в тот момент, когда тот или иной актив олигархов перейдет в собственность государства (если перейдет), налогоплательщики не получат компенсацию. Это чиновники получат в свое управление актив, на котором смогут приватизировать прибыль и национализировать убытки. По-настоящему процесс завершится в тот момент, когда активы будут приватизированы и проданы на открытом прозрачном конкурентном аукционе. Но это все вопрос не завтрашнего дня. Потому что это долгая игра. И процесс будет длинным", — подытожил Фурса.