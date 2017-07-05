Битва за "ПриватБанк": власть бьется с Коломойским, а страдают украинцы

Сергей Чигирь, для РИА Новости Украина

Украинская власть не смогла договориться с бывшем владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, который отказался платить по своим долгам. Генпрокуратура открыла против экс-акционеров банка уголовные дела по ст. 218 и 220 – доведение банка до неплатежеспособности.

Коломойский, в свою очередь, успел подать против национализированного "Приватбанка" 92 иска на общую сумму 8,913 млрд грн. Не исключено, что вскоре он подаст на Украину и в международный суд.

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Предсказать, кто выиграет от этого конфликта, достаточно сложно: легче сказать, кто проиграет – украинский налогоплательщик. Именно он будет вынужден оплачивать последствия олигархической войны за крупнейший банк страны.

Фактор Шлапака

Действующий глава "Приватбанка" Александр Шлапак до последнего не хотел впутываться в конфликт с бывшими акционерами, с которыми он, собственно, и основывал банк в 90-е годы. С этим было связано и неожиданное прошение об отставке. Наблюдательный совет "Приватбанка" не удовлетворил его заявление, 20 июля должен вновь его рассмотреть.

Впрочем, соблюсти нейтралитет не удалось. Власть, видимо, нашла рычаги влияния на топ-менеджера для того, чтобы он вышел к прессе и обвинил бывших акционеров в массовом воровстве государственных средств.

На самой пресс-конференции Шлапак неоднократно говорил, что он устал и хочет отдохнуть от своей тяжелой работы по спасению "ПриватБанка".

"В СМИ часто пишут о том, что глава правления не хочет заниматься токсическими портфелями. Конечно, я не хочу, но я вынужден и занимаюсь. Более 70% моего личного времени занимает решение проблем, которые связаны с проблемами банка, которые были созданы до 19 декабря 2016 года. С самого начала, когда я попал в "Приватбанак", я увидел современный Ferrari, к которому прицеплена тележка с токсическими отходами. Поэтому я делал все возможное, чтобы спасти банк от этих отходов", – заявил Шлапак, имея в виду под отходами проблемные кредиты "Приватбанка", выданные бывшим акционерам.

Впрочем, на самой пресс-конференции Шлапак не выглядел уставшим, скорее, наоборот. Было заметно, что он хочет поскорее закрыть эту страницу своей деятельности и не хочет ссориться с Коломойским.

По поводу своей будущей карьеры он заявил, что не желает быть главой правления банка, но с удовольствием станет советником нового топ-менеджера. Также Шлапак исключил возможность своего назначения главой НБУ, заявив, что к нему даже не обращались с таким предложением.

На вопрос, что будет дальше, он отшутился: "Уйду на пенсию!".

Не исключено, что Шлапак решил попросту отсидеться в этой борьбе за банк, однако для хорошей "пенсионной" жизни был вынужден "наехать" на Коломойского, впрочем сделал это весьма аккуратно, почти не называя его фамилии.

"Я не общался с акционерами, потому что я отвечаю только за свой участок работы… Мне господин Коломойский не давал никаких обещаний и я не был субъектом переговоров и считаю, что тот, кто договаривался, должен сидеть и анализировать ситуацию, и к чему она привела. Я за мирное решение этой ситуации, потому что в ходе "военного сценария" будет страдать, в первую очередь, банк", - заявил Шлапак.

Порошенко и Коломойский откопали "топор войны"

Тем не менее, именно Шлапаку (которого считают близким к Коломойскому) пришлось озвучить карательные меры государства против "зарвавшегося" бывшего собственника "Приватбанка". По его словам, уже государственный банк с помощью аудитора установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов на 133 млрд грн и направил эти материалы в Генеральную прокуратуру.

Он также сообщил, что по запросу банка ГПУ стало арестовывать имущество должников, среди которых преобладают компании бывших акционеров.

По его словам, Нацбанку предоставлялись недостоверные данные по непокрытому кредитному риску и несформированным резервам, а заемщики не проверялись на связанность, их финансовое положение искусственно завышалось. Таким образом, реальный объем кредитов связанным лицам в "Приватбанке" по состоянию на 1 января 2017 года составлял 190 млрд грн, или 97% общего кредитного портфеля финучреждения.

Теперь банк занят тем, что арестовывает залоги и забирает их под свое управление.

В частности, "Приватбанк" уже вытребовал у заемщиков и взял под охрану 74 нефтебазы, поскольку те перестали рассчитываться по займам.

Что касается другого ценного актива – горнолыжного курорта "Буковель", то его решили сдавать в аренду. По словам Шлапака, банк планирует продать все небанковские активы, которые находятся в залоге, для чего готов объявить международный конкурс.

Шлапак отметил, что "Буковель" был передан на баланс банка как ипотека за 11 млрд грн, однако после переоценки он теперь учитывается в балансе по 5,35 млрд грн. Поэтому часть денег от запланированной докапитализации пойдет на компенсацию этой переоценки.

Пока паны бьются…

Как будет отвечать Коломойский, пока до конца неизвестно. По словам олигарха, переговоры о реструктуризации долга продолжаются. Как сообщил Шлапак, посредническую функцию в конфликте между государством и бывшими акционерами оказывает консорциум компаний во главе с банком Ротшильда, а также консультанты из МВФ.

К слову, за день до пресс-конференции Шлапака жена бывшего главы "Приватбанка" Дмитрия Дубилета Ольга Дубилет (Бойко) написала пост в Facebook, в котором обвинила в поглощении "Приватбанка" директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

"Может, до принятия решения о захвате банка, стоило на секундочку замереть и задать себе вопрос, не уважаемая, госпожа Лагард? А вдруг такому эмоциональному порыву вы подверглись, благодаря нежной дружбе с председателем НБУ?", — написала жена Дубилета.

Не исключено, что Коломойский будет бить именно по Лагард, обращаясь в международные суды, если консультанты МВФ будут непреклонными в ходе переговоров.

Впрочем, пока действующие чиновники и бывшие чиновники (Коломойский) сцепились в клинче за активы банка, "Приватбанк" еле держится на плаву. Для поддержки устойчивости банка государство выделит 38 миллиардов гривен. Первый транш в размере 22 млрд. грн должен поступить на счета в ближайшие дни.

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Таким образом, просчеты чиновников, которые вдвое завышали стоимость активов Коломойского (к примеру, стоимость "оценки" "Буковеля") будет оплачивать украинский налогоплательщик. Для сравнения: на закупку лекарств в рамках 20 государственных программ в госбюджете заложено всего 5,7 млрд. грн!

Однако это еще полбеды. Для того, чтобы восполнить резервы "Привабанка", НБУ вынужден будет напечатать много гривны, пополнив и без того разбухшую денежную массу. Ничем не обесцененные деньги через какое то время хлынут на потребительский рынок, увеличив и без того высокую инфляцию.

Шлапак уверяет, что этого не произойдет. Впрочем, он уже "на пенсии".