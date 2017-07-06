СМИ: 11 экс-руководителям "ПриватБанка" закрыт выезд из Украины

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Одиннадцати представителям бывшего менеджмента "ПриватБанка", а также людям, связанным с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским, запрещен выезд из Украины, сообщает "Страна" из собственных источников в правоохранительных органах.

Соответствующие данные внесены в систему "Гарт", которой пользуются пограничники при проверке документов.

"11 друзей Оушена — не более, чем зацепка для дачи показаний в отношении главного фигуранта, бывшего акционера банка Игоря Коломойского. В ближайшее время скорее всего следствия по делу "ПриватБанка" будут набирать обороты", — заявил источник "Страны" в НАБУ.

Ранее глава правления финучреждения Александр Шлапак заявил, что ГПУ завела уголовное дело по статье о "приведении к неплатежеспособности" "ПриватБанка".

Национальный банк Украины заявлял, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

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В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".