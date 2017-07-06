наверх
06.07.201714:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    СМИ: 11 экс-руководителям "ПриватБанка" закрыт выезд из Украины

    Тема:

    Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре (262)

    (обновлено: )17710
    Как отмечается, соответствующие данные внесены в систему "Гарт", которой пользуются пограничники при проверке документов. Как отмечается, в ближайшее время следствия по делу "ПриватБанка" будут набирать обороты.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Одиннадцати представителям бывшего менеджмента "ПриватБанка", а также людям, связанным с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским, запрещен выезд из Украины, сообщает "Страна" из собственных источников в правоохранительных органах.

    Соответствующие данные внесены в систему "Гарт", которой пользуются пограничники при проверке документов.

    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    УНИАН
    Чем закончится суд по "ПриватБанку". Прогноз эксперта

    "11 друзей Оушена — не более, чем зацепка для дачи показаний в отношении главного фигуранта, бывшего акционера банка Игоря Коломойского. В ближайшее время скорее всего следствия по делу "ПриватБанка" будут набирать обороты", — заявил источник "Страны" в НАБУ.

    Ранее глава правления финучреждения Александр Шлапак заявил, что ГПУ завела уголовное дело по статье о "приведении к неплатежеспособности" "ПриватБанка".

    Национальный банк Украины заявлял, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

    Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

    Читайте также: Гарантии Порошенко по "ПриватБанку" так и не заработали — Полховский

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стопкадр видеообращения Виктора Януковича
    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича
    "ПриватБанк"
    Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре
    МИД Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора