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    Экономика

    Против экс-руководства "ПриватБанка" открыли дело

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (259)

    (обновлено: )17001
    Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак подтвердил факт продолжения переговоров с бывшими собственниками финучреждения относительно реструктуризации кредитного портфеля.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак заявил, что в отношении бывшего руководства банка открыто уголовное производство за доведение финучреждения до состояния неплатежеспособности. 

    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    УНИАН
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    "Нами были подготовлены материалы по всем этим случаям", – заявил он на пресс-конференции в Киеве, добавив, что речь идет о кредитах на 133 миллиарда гривен.

    Уголовное производство открыто по ст. 218 (фиктивное банкротство) и ст. 220 (сокрытие устойчивости финансовой несостоятельности) УК Украины.

    При этом Шлапак подтвердил факт продолжения переговоров с бывшими собственниками "ПриватБанка" относительно реструктуризации кредитного портфеля.

    Ранее Национальный банк Украины заявил, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля.

    Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

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    Ранее СМИ со ссылкой на генерального прокурора Юрия Луценко сообщили, что Генпрокуратура, Антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с "ПриватБанком".

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".

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