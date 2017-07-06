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    Экономика

    Дело на 116 млрд грн. НАБУ обыскивает главный офис "ПриватБанка"

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (261)

    (обновлено: )16210
    В растрате, вследствие которой государство понесло убытки в размере докапитализации банка на сумму 116,8 млрд грн, подозреваются (по ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 УК Украины) менеджмент и владельцы "ПриватБанка", сообщили в НАБУ.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Представители Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре, сообщает пресс-центр НАБУ на своей странице в Facebook.

    В ведомстве пояснили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением служащими Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере.

    Отделение Приватбанка
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
    Битва за "ПриватБанк": власть бьется с Коломойским, а страдают украинцы

    В растрате, вследствие которой государство понесло убытки в размере докапитализации банка на сумму 116,8 млрд грн, подозреваются (по ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 УК Украины) менеджмент и владельцы "ПриватБанка", добавили в НАБУ.

    Ранее глава правления финучреждения Александр Шлапак заявил, что ГПУ завела уголовное дело по статье о "приведении к неплатежеспособности" "ПриватБанка".

    Национальный банк Украины заявлял, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

    Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

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    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".

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