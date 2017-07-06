В "ПриватБанке" объяснили обыски в Днепре

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" и НАБУ начали совместную работу по анализу "токсического портфеля" кредитов предыдущих владельцев банка.

Так в пресс-службе финучреждения объяснили обыски, которые проходили в отделении "ПриватБанка" в Днепре.

"Сегодня в главном офисе банка начата совместная работа соответствующих подразделений банка и детективов НАБУ по тщательному анализу "токсического портфеля"кредитов предыдущих владельцев банка. В рамках уголовного производства по расследованию фактов незаконного предоставления кредитов предыдущими владельцами и топ-менеджерами в банке совместно с НАБУ проводятся плановые работы. На основании заявления НБУ в отношении бывшего менеджмента банка ПриватБанк совместно с НАБУ проводит тщательный анализ документов и готов всячески содействовать в проведении следственных действий", — сообщает пресс-служба банка.

Работы будут проводиться несколько дней. Кроме детективов НАБУ, задействованы также сотрудники спецназа НАБУ. Это необходимо для оперативного реагирования в случае получения информации о нахождении лиц, в отношении которых открыто уголовное производство.

facebook.com/dubinskyi НАБУ проводит обыски в главном офисе Приватбанка

Ранее сообщалось, что представители Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре. В ведомстве пояснили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением служащими Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере.

Ранее глава правления финучреждения Александр Шлапак заявил, что ГПУ завела уголовное дело по статье о "приведении к неплатежеспособности" "ПриватБанка".

Национальный банк Украины заявлял, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

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В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".