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    Аналитика и комментарии

    Обыски в Привате. В соцсетях интересуются: что ищут и что найдут?

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    Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре (264)

    (обновлено: )12710
    НАБУ пожаловало в "Приват"… Пожаловало надолго, с обыском, да еще и в сопровождении вооруженных бойцов спецназа Бюро. Что же происходит в скандальном банке и что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    НАБУ проводит обыски в главном офисе Приватбанка
    facebook.com/dubinskyi

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Утро четверга, 6 июля, началось горячо: детективы Национального антикоррупционного бюро нагрянули с обысками в главный офис "ПриватБанка" в Днепре. В ведомстве сообщили, что обыски проводятся в рамках расследования возможного злоупотребления служебным положением служащими Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере. 

    Также в "Привате" добавили, что работы в главном офисе банка продлятся несколько дней. А бойцов спецназа НАБУ пришлось задействовать для оперативного задержания лиц, в отношении которых открыто уголовное производство. Однако в украинском сегменте соцсетей такими объяснениями не удовлетворились: "В Привате приход НАБУ назвали совместной работой. Не обыск, а "тщательный анализ документов". Такие себе мудрые аналитики в камуфляже".

    "Говорят, деньги любят тишину. Видать, кому-то Приватбанк так и не дает покоя"; "Ставленник президента осуществляет обыски в уже государственном банке, который президент после долгого давления забрал у Коломойского под госгарантии в деле по доведению до убытков государства при национализации банка и при содействии НБУ, где Глава НБУ — прямая ставленница Президента! Это феерично! Дю Со Лей нервно курит в сторонке!", — есть в сетях и такие комментарии.  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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