Обыски в Привате. В соцсетях интересуются: что ищут и что найдут?

facebook.com/dubinskyi

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Утро четверга, 6 июля, началось горячо: детективы Национального антикоррупционного бюро нагрянули с обысками в главный офис "ПриватБанка" в Днепре. В ведомстве сообщили, что обыски проводятся в рамках расследования возможного злоупотребления служебным положением служащими Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере.

Также в "Привате" добавили, что работы в главном офисе банка продлятся несколько дней. А бойцов спецназа НАБУ пришлось задействовать для оперативного задержания лиц, в отношении которых открыто уголовное производство. Однако в украинском сегменте соцсетей такими объяснениями не удовлетворились: "В Привате приход НАБУ назвали совместной работой. Не обыск, а "тщательный анализ документов". Такие себе мудрые аналитики в камуфляже".

"Говорят, деньги любят тишину. Видать, кому-то Приватбанк так и не дает покоя"; "Ставленник президента осуществляет обыски в уже государственном банке, который президент после долгого давления забрал у Коломойского под госгарантии в деле по доведению до убытков государства при национализации банка и при содействии НБУ, где Глава НБУ — прямая ставленница Президента! Это феерично! Дю Со Лей нервно курит в сторонке!", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook