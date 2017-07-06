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    Экс-главу "ПриватБанка" Дубилета будут "дополнительно изучать" на границе

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    (обновлено: )6401
    Как отмечается в СМИ, в системе контроля за перемещением лиц через границу Украины, с 5 июля напротив фамилии Александра Дубилета стоит индекс "В". Это означает "дополнительное изучение".
    Александр Дубилет
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Бывшему руководителю "ПриватБанка" Александру Дубилету установили так называемые ограничения при выезде за пределы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники.

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    Украинское фото
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    Так, в системе контроля за перемещением лиц через границу Украины, с 5 июля напротив фамилии Александра Дубилета стоит индекс "В". Это означает "дополнительное изучение". То есть, при прохождении данным гражданином погранконтроля, пограничники будут связываться с инициатором данного ограничения и по его решению могут выпустить за пределы страны или запретить выезд.

    Данное ограничение действует до 5 января 2018 года.

    Напомним, ранее СМИ также сообщили, что одиннадцати представителям бывшего менеджмента "ПриватБанка", а также людям, связанным с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским, запрещен выезд из Украины.

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