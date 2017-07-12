КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции поймали при получении взятки следователя и оперуполномоченного одного из подразделений ГУ Нацполиции в Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники требовали от жителя Одессы две с половиной тысячи долларов США за переквалификацию уголовного производства против него на статью УК, не предусматривающую лишение свободы. При отказе уплаты взятки полицейские угрожали одесситу заключением на срок от трех до семи лет", — сказано в сообщении.

пресс-центр СБУ СБУ задержала в Одессе двух полицейских-взяточников

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в центре города недалеко от места работы во время получения ими всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

Напомним, ранее в Черновицкой области правоохранители разоблачили на взятке следователя одного из районных отделений полиции области.