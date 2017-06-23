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    Экс-журналист "1+1" заявил, что Матиос предлагал ему $10 тыс взятки

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (81)

    (обновлено: )24820
    Журналист Алексей Бобровников заявил, что Анатолий Матиос предлагал ему "взятку в размере 10 000 долларов за освещение в удобном для ГПУ ключе дела об убийстве адвоката Грабовского".
    Алексей Бобровников
    Facebook Алексея Бобровникова

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Бывший сотрудник канала "1+1" Алексей Бобровников заявил, что главный военный прокурор Анатолий Матиос предлагал ему взятку в размере 10 тысяч долларов. Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

    "Год назад заместитель Юрия Луценко и по совместительству главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, предлагал мне взятку в размере 10 000 долларов за освещение в удобном для ГПУ ключе дела об убийстве адвоката Грабовского. Я, конечно же, отказался", — написал Бобровников на своей странице.

    Скриншот
    Пост Алексея Бобровникова

    "В свою очередь, я планировал строить сюжет о Грабовском на информации от одного из его помощников, утверждавшего, что видел третьего подозреваемого в деле убийства адвоката. Этот помощник должен был нарисовать с помощью присутствовавшего на съёмках художника фоторобот третьего подозреваемого", — уточнил журналист.

    Ранее сообщалось о задержании в Киеве главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора Юрия Луценко, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

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