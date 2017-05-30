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    В Черновицкой области на взятке задержан подполковник полиции

    (обновлено: )24
    В Службе безопасности Украины сообщили, что подполковник полиции требовал деньги от группы лиц, обвиняемых им в краже в рамках уголовного производства.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Черновицкой области правоохранители разоблачили на взятке следователя одного из районных отделений полиции области.

    "Сотрудники ведомства совместно с военной прокуратурой и управлением внутренней безопасности Нацполиции задержали злоумышленника во время получения им неправомерной выгоды. Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал деньги от группы лиц, обвиняемых им в краже в рамках уголовного производства. Злоумышленник обещал за 3 тыс. долларов повлиять на судей и назначение наказания, которое не предусматривает лишения свободы", — сообщает СБУ.

    Оперативники задержали подполковника на улице районного центра во время получения части взятки в размере 600 долларов.

    Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили руководство коммунального предприятия "Одессатранспарксервис" на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов.

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