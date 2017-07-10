Дела железнодорожные. Миллионные взятки, тысячные откаты

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Масштабы алчности сотрудников "Укрзализныци" поражают. При том, что руководство предприятия периодически рассказывает о нехватке денег и проблемах с финансированием, чиновники не привыкли себе ни в чем отказывать.

Работники прокуратуры задержали начальника одного из департаментов ОАО "Укрзализныця" за вымогательство взятки в размере 150 тыс. долларов. Начальник и заместитель начальника двух департаментов "Укрзализныци" согласились на предложение директора одного из предприятий Киевской области получить 4 млн гривен за содействие в аренде 9 га земли в пгт Песковка Киевской области. Но были задержаны во время получения взятки.

В пресс-службе "Укрзализныци" заверили, что способствуют правоохранителям в проведении обысков в помещениях компании. Предоставили доступ к помещениям и документам, отметили в ведомстве.

"ОАО "Укрзализныця" ведет курс на очищение от коррупции и не покрывает работников, которые своими незаконными действиями могли нанести материальный ущерб и значительные репутационные риски компании", — сообщили в компании.

В то же время, это не единичный случай, когда служащие железной дороги попадаются на "горячем".

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Руководители киевского и винницкого филиала "Энергосбыт" ПАО "Укрзализныця" были задержаны за систематическое вымогательство неправомерной выгоды от предпринимателей. Чиновники занижали показатели реальных объемов потребленной электроэнергию: треть официально оплачивалась "Энергосбыту", треть выплачивалась в качестве взятки, а еще треть оставалась предпринимателям.

Начальник регионального узла и один из глав киевского "Энергосбыта" были задержаны в Виннице "на горячем" во время получения 250 тысяч гривен. В ходе обысков СБУ в киевских и винницких офисах, а также по месту жительства преступников нашли "черную бухгалтерию", компрометирующие документы, "черную кассу" и почти миллион гривен полученных средств.

Но и стремление заработать побольше у сотрудников ОАО "Укрзализныця" неспроста, так как есть с кого брать пример. Ведь зарплата руководителя Воцеха Бальчуна 462 тысячи гривен в месяц, при том, что рядовой чиновник получает 5-15 тысяч гривен.

22 декабря прошлого года в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку председателя правления ПАО "Укрзализныця" поляка Войцеха Бальчуна. Народный депутат Игорь Мосийчук призвал депутатов Верховной Рады обратить внимание на коррупцию в "Укрзализныце".

Недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о несоответствии руководства "Укрзализныци" потребностям Украины, оно должно быть уволено. По его словам, для решения проблем "Укрзализныци" необходимы кадровые решения Кабинета министров. Но в то же время с Бальчуном был продлен контракт до 2019 года.

Как это ни странно прозвучит, но "Укрзализныця" - это кландайк для расхитителей, взяточников. Бедную ж/д дорогу растаскивали всегда и продолжают это делать.

"Еще в те незапамятные времена, когда уголь с Донбасса регулярно поставлялся по ж/д дороге в глубь страны, вдоль полотна местные жители то и дело совершали набеги на составы. В некоторых районах это был чуть ли не семейный бизнес — самые шустрые на ходу лезли на вагоны, сгребали уголь в мешки и сбрасывали на землю. А за то, чтобы стать машинистом дизельного локомотива, кадры всегда требовали взятку. Почему?! Да потому что дизель всегда сливался и продавался. Не передать, сколько было дел не только по хищениям, но и по взяткам. Они были разные. Брали не только за устройство на работу, брали за то, что бы нужные люди выиграли тендер, чтобы определенным предприятиям выделить больше вагонов и устроить "зеленый коридор", за то, чтобы груз доехал по назначению и, ничего не пропало и так далее. Если заняться исключительно одной железной дорогой Украины, то может не остаться ни одного железнодорожника, любил шутить мой начальник. И был прав. Поэтому меня не удивляет то, что берут, меня сейчас удивляет то, что кто-то еще кого-то ловит", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудники МВД Андрей Кондрашев.