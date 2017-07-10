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    Аналитика и комментарии

    Дела железнодорожные. Миллионные взятки, тысячные откаты

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    Аппетиты украинских чиновников не перестают удивлять. Сотрудники ОАО "Укрзализныця" пошли на рекорд месяца, потребовав 150 тысяч долларов наличными.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    Масштабы алчности сотрудников "Укрзализныци" поражают. При том, что руководство предприятия периодически рассказывает о нехватке денег и проблемах с финансированием, чиновники не привыкли себе ни в чем отказывать. 

    Работники прокуратуры задержали начальника одного из департаментов ОАО "Укрзализныця" за вымогательство взятки в размере 150 тыс. долларов. Начальник и заместитель начальника двух департаментов "Укрзализныци" согласились на предложение директора одного из предприятий Киевской области получить 4 млн гривен за содействие в аренде 9 га земли в пгт Песковка Киевской области. Но были задержаны во время получения взятки.

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    В пресс-службе "Укрзализныци" заверили, что способствуют правоохранителям в проведении обысков в помещениях компании. Предоставили доступ к помещениям и документам, отметили в ведомстве.

    "ОАО "Укрзализныця" ведет курс на очищение от коррупции и не покрывает работников, которые своими незаконными действиями могли нанести материальный ущерб и значительные репутационные риски компании", — сообщили в компании.

    В то же время, это не единичный случай, когда служащие железной дороги попадаются на "горячем". 

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    Руководители киевского и винницкого филиала "Энергосбыт" ПАО "Укрзализныця" были задержаны за систематическое вымогательство неправомерной выгоды от предпринимателей. Чиновники занижали показатели реальных объемов потребленной электроэнергию: треть официально оплачивалась "Энергосбыту", треть выплачивалась в качестве взятки, а еще треть оставалась предпринимателям.

    Начальник регионального узла и один из глав киевского "Энергосбыта" были задержаны в Виннице "на горячем" во время получения 250 тысяч гривен. В ходе обысков СБУ в киевских и винницких офисах, а также по месту жительства преступников нашли "черную бухгалтерию", компрометирующие документы, "черную кассу" и почти миллион гривен полученных средств.

    Но и стремление заработать побольше у сотрудников ОАО "Укрзализныця" неспроста, так как есть с кого брать пример. Ведь зарплата руководителя Воцеха Бальчуна 462 тысячи гривен в месяц, при том, что рядовой чиновник получает 5-15 тысяч гривен. 

    22 декабря прошлого года в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку председателя правления ПАО "Укрзализныця" поляка Войцеха Бальчуна. Народный депутат Игорь Мосийчук призвал депутатов Верховной Рады обратить внимание на коррупцию в "Укрзализныце".

    Недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о несоответствии руководства "Укрзализныци" потребностям Украины, оно должно быть уволено. По его словам, для решения проблем "Укрзализныци" необходимы кадровые решения Кабинета министров. Но в то же время с Бальчуном был продлен контракт до 2019 года.

    Владимир Омелян. Архивное фото
    УНИАН
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    Как это ни странно прозвучит, но "Укрзализныця"  - это кландайк для расхитителей, взяточников. Бедную ж/д дорогу растаскивали всегда и продолжают это делать.

    "Еще в те незапамятные времена, когда уголь с Донбасса регулярно поставлялся по ж/д дороге в глубь страны, вдоль полотна местные жители то и дело совершали набеги на составы. В некоторых районах это был чуть ли не семейный бизнес — самые шустрые на ходу лезли на вагоны, сгребали уголь в мешки и сбрасывали на землю. А за то, чтобы стать машинистом дизельного локомотива, кадры всегда требовали взятку. Почему?! Да потому что дизель всегда сливался и продавался. Не передать, сколько было дел не только по хищениям, но и по взяткам. Они были разные. Брали не только за устройство на работу, брали за то, что бы нужные люди выиграли тендер, чтобы определенным предприятиям выделить больше вагонов и устроить "зеленый коридор", за то, чтобы груз доехал по назначению и, ничего не пропало и так далее. Если заняться исключительно одной железной дорогой Украины, то может не остаться ни одного железнодорожника, любил шутить мой начальник. И был прав. Поэтому меня не удивляет то, что берут, меня сейчас удивляет то, что кто-то еще кого-то ловит", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудники МВД  Андрей Кондрашев. 

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