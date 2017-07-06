Жесткое задержание полицейского при получении взятки в Одессе

В Одессе при получении взятки в размере $250 сотрудники спецслужб задержали старшего лейтенанта полиции, сообщает в четверг пресс-служба департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Старший лейтенант полиции обнаружил у наркозависимых чужие документы на автомобиль, который находится в розыске, и вместо того, чтобы законно вернуть их владельцу, полицейский потребовал от него 250 долларов "вознаграждения". Полицейского задержали при получении взятки сотрудники спецслужб Одессы", — сказано в сообщении.

Оперативники Одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции выяснили, что 36-летний сотрудник Суворовского отдела полиции Одессы во время профилактических отработок изъял у лиц, состоящих на учете как наркозависимых, чужое свидетельство о регистрации транспортного средства. Милиционер установил личность владельца документов и узнал, что автомобиль находится в розыске. При этом полицейский сообщил заявителю, что получить свой документ человек может только при условии "оплаты" $250.

Полученную информацию работники внутренней безопасности полиции направили в прокуратуру Одесской области, где было начато уголовное производство по данному факту.

"Встретившись с владельцем разыскиваемого автомобиля возле одного из супермаркетов города, старший лейтенант полиции передал ему свидетельство, за что получил свой "заработок", — отмечает пресс-служба.

Сразу после получения взятки полицейского задержали оперативники внутренней безопасности Нацполиции совместно с работниками УСБУ и прокуратуры области.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозрения за совершение уголовного преступления.

Напомним, ранее в Черновицкой области правоохранители разоблачили на взятке следователя одного из районных отделений полиции области.