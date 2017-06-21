Не по-соседски. ЕС гневно критикует Луценко и СБУ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Слов много, а дел мало

Похоже, Евросоюз окончательно устал ждать реформ от Украины. В Брюсселе обрушились с резкой критикой на Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины. В частности, глава консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас обвинил ГПУ в торможении реформ, а СБУ — в "скатывании к старым методам".

В ЕС недовольны, что Генпрокуратура распустила подразделение, занимавшееся реформами, а президент не реагирует на предложения европейских партнеров о реформировании СБУ.

"Вместо этого Луценко расформировал департамент реформ, оставив экспертов ЕС дожидаться объяснений, с кем им теперь работать", — говорится в статье EUObserver.

Глава миссии считает, что генпрокурор Юрий Луценко "больше заинтересован в охоте на представителей прежнего режима, чем в реформировании прокуратуры".

"Он сосредоточен на расследовании действий Януковича, но мы были бы счастливы, если бы он больше интересовался реформами", - цитирует Ланчинскаса EUObserver.

Представитель ЕС отмечает, что, несмотря на декларируемые усилия, Луценко все еще не поймал никакой "крупной рыбины" и не дал ответ на главный вопрос, кто же стоял за расстрелами на Майдане в 2014 году.

Ланчинскас добавил, что до конца текущего года ГПУ намерена сократить количество прокурорских сотрудников с 18 тыс. до 10 тыс., но "до сих пор неясно, как они это будут делать".

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Напомним, в мае 2017 года в отчете за год Луценко заявлял, что считает своим самым большим достижением — завершение следствия и начало судебного процесса над экс-президентом Виктором Януковичем.

"Самым большим своим достижением за год работы на посту генпрокурора считаю завершение следствия и начало судебного процесса над Януковичем, который обвиняется в государственной измене украинского народа. И это лишь первый шаг. Именно бывший президент Виктор Янукович был символом зла и для Майдана, и для абсолютного большинства украинцев", — говорил он.

Досталось и СБУ

Под шквал критики еврочиновника попала и Служба безопасности Украины. Цитируя анонимного дипломата, EUObserver пишет, что СБУ пытается "прижать" активистов и журналистов. По словам Ланчинскаса, он "слышал" о таких обвинениях, но не может комментировать тему из-за отсутствия диалога со спецслужбой.

При этом еврочиновник напомнил, что НАТО и ЕС предложили президенту Украины Петру Порошенко концепцию реформирования СБУ, но пока не получили официального ответа.

"Среди прочего, цель реформы — уменьшить уровень таких злоупотреблений властью (со стороны СБУ). Предполагается интеграция СБУ с евроатлантическими структурами, служба должна передать правоохранительную функцию и следствие другим органам", — пояснил Ланчинскас.

Дружба закончилась?

Глава Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас приступил к работе в Украине еще в начале 2016 года. Он руководил полицией Вильнюса и имеет немалый опыт работы в дипломатической сфере.

Ранее Ланчинскас неоднократно заявлял, что миссия намерена помогать Украине с реформами. Прежде всего — с реформой полиции и прокуратуры. При этом звучало в адрес украинских силовых структур и немало замечаний.

Еще в апреле 2016 года Ланчинскас подчеркивал, что в вопросе реформирования системы правосудия в Украине нужна политическая воля, а на ключевые позиции в ведомстве необходимо назначать молодых и энергичных людей.

"Уже разработано несколько планов реформы системы правосудия, включая прокуратуру…Нужна только политическая воля. Нужны молодые, энергичные люди с лидерскими способностями на ключевые позиции в прокуратуре. И нужно года два-три минимум им не мешать и дать работать, дать делать изменения. Хотя иногда эти изменения будут очень болезненными для тех, кто не хочет меняться. А для тех, кто хочет, это будет вызовом", — цитировала его "Европейская правда".

Исходя из последних заявлений, риторика европейских друзей Украины стала жестче. Похоже, терпение лопнуло и Евросоюз окончательно устал ждать реформ от Украины. Если в прошлогоднем отчете Еврокомиссии, Брюссель сыпал комплименты в адрес Киева, то теперь сменил милость на гнев.

На прошлой неделе с критикой на проведение реформ в Украине обрушился и глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли. По его словам, Верховная Рада фактически блокирует необходимые стране реформы, а в парламенте много людей, которые защищают лишь собственные интересы.

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Более того, он обвинил "главу комитета Верховной Рады" в антиевропейском лоббизме.

"Когда мы пытаемся проверить гармонизацию украинского законодательства с ЕС, мы понимаем, что в профильных министерствах законопроекты уже созданы, они зарегистрированы в Раде, но глава комитета Рады решил не продвигаться вперед из-за наличия собственных интересов, и он не хочет содействовать реформам", — отмечал Мингарелли.

По материалам из открытых источников интернет