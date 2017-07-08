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    Политика

    СБУ огласила свои расходы на переговоры в Минске

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (741)

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    В спецслужбе уточнили, что руководство Антитеррористического центра принимает участие в заседаниях рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в качестве экспертов по приглашению МИД и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Расходы Службы безопасности Украины на работу трехсторонней контактной группы в Минске в 2016 году, а также за 5 месяцев текущего года составили около 500 тысяч гривен, сообщила пресс-служба ведомства каналу "112 Украина".

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    В спецслужбе уточнили, что руководство Антитеррористического центра принимает участие в заседаниях рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в качестве экспертов по приглашению МИД и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

    "Расходы на командировки сотрудников СБУ в рамках деятельности указанной группы за 2016 год составили 331 тысяч 770,2 гривен, а за 5 месяцев текущего года — 162 тысяч 788,08 гривен", — говорится в официальном ответе.

    Отметим, трехсторонняя контактная группа состоит из четырех подгрупп, в ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ. Кроме того, в переговорах принимают участие представители самопровозглашенных ЛДНР. Как правило, заседания проходят раз в две недели по средам. 

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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