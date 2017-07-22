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    Корнейчук: Порошенко окружают "тупицы и предатели"

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    Министр обороны Полторак, написавший, что военные учения на территории Белоруссии РФ может использовать для агрессия против Украины и Европы, делает из Лукашенко пособника агрессора и вредит переговорам, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Министр обороны Украины Степан Полторак выразил обеспокоенность по поводу проведения на территории Белоруссии совместных с Россией военных учений "Запад — 2017". 

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Украина и мир имеет общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад — 2017" являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой другой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", — написал Полторак на своей странице в Facebook в пятницу.

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    "Мы будем адекватно реагировать на проведение учений", — подчеркнул министр. 

    Любопытно, что такое заявление он сделал в момент пребывания в Украине президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Порошенко окружают тупицы и предатели. И даже сложно сказать, кто для него страшнее. Интересно, к какой категории относится глава Минобороны Полторак, который в день визита в Киев Лукашенко пишет в ФБ, что военные учения на территории Белоруссии Россия может использовать для агрессия против Украины и Европы? Тем самым, делая из Лукашенко пособника агрессора. Это ведь явно поможет успешным переговорам Порошенко и Лукашенко? Да? Так кто же Полторак: тупица или предатель в окружении президента?", — написал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук


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