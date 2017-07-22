Корнейчук: Порошенко окружают "тупицы и предатели"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил обеспокоенность по поводу проведения на территории Белоруссии совместных с Россией военных учений "Запад — 2017".

"Украина и мир имеет общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад — 2017" являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой другой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", — написал Полторак на своей странице в Facebook в пятницу.

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"Мы будем адекватно реагировать на проведение учений", — подчеркнул министр.

Любопытно, что такое заявление он сделал в момент пребывания в Украине президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Скриншот с сайта Facebook

"Порошенко окружают тупицы и предатели. И даже сложно сказать, кто для него страшнее. Интересно, к какой категории относится глава Минобороны Полторак, который в день визита в Киев Лукашенко пишет в ФБ, что военные учения на территории Белоруссии Россия может использовать для агрессия против Украины и Европы? Тем самым, делая из Лукашенко пособника агрессора. Это ведь явно поможет успешным переговорам Порошенко и Лукашенко? Да? Так кто же Полторак: тупица или предатель в окружении президента?", — написал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.



