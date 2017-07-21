наверх
21.07.201713:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Лукашенко: потенциал для сотрудничества Белоруссии и Украины величайший

    (обновлено: )6004
    Александр Лукашенко подчеркнул близкий и дружественный характер отношений народов двух стран. Белорусский лидер затронул тему форума, где уже заключены контракты на 45 миллионов долларов.
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Белоруссия и Украина имеют большой потенциал для развития торгово-экономических отношений, заявил в пятницу в Киеве белорусский президент Александр Лукашенко.

    Белорусский лидер в пятницу находится с официальным визитом в Украине. Также в этот день в Киеве организован украинско-белорусский экономический форум.

    Смотрите также: Лукашенко в Киеве: встреча с Порошенко

    Как сообщает агентство Белта, во время переговоров с президентом Петром Порошенко Лукашенко затронул тему форума, где уже заключены контракты на 45 миллионов долларов. "До конца дня, думаю, мы и до ста дойдем. Потому что потенциал наших государств величайший", — цитирует агентство слова белорусского лидера.

    Петр Порошенко и Александр Лукашенко в Киеве
    Twitter Петра Порошенко
    Визит Лукашенко в Киев. Экономика на первом месте - Рудяков

    Белорусский президент подчеркнул близкий и дружественный характер отношений народов двух стран. "Мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом. Это главное. Даже не те контракты, хоть они и важны. Это составляет основу наших отношений. И я вам благодарен за то, что вы уделяете этому серьезнейшее внимание. Вы поставили это в основу наших отношений. Все остальное приложится", — подчеркнул он.

    Президент Белоруссии добавил, что со времени встречи с Порошенко в апреле нынешнего года правительства двух стран многое сделали по реализации достигнутых договоренностей.

    "Эти регулярные встречи всегда служат и развитию экономики наших государств. Вы можете рассчитывать на то, что если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем", — сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что "минский процесс" по урегулированию на востоке Украины не нужно заменять другими форматами, но он должен "продолжаться более энергично".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обед детей. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции
    Руслан Бортник
    Годовщина убийства Павла Шеремета