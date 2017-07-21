Лукашенко: потенциал для сотрудничества Белоруссии и Украины величайший

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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Белоруссия и Украина имеют большой потенциал для развития торгово-экономических отношений, заявил в пятницу в Киеве белорусский президент Александр Лукашенко.

Белорусский лидер в пятницу находится с официальным визитом в Украине. Также в этот день в Киеве организован украинско-белорусский экономический форум.

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Как сообщает агентство Белта, во время переговоров с президентом Петром Порошенко Лукашенко затронул тему форума, где уже заключены контракты на 45 миллионов долларов. "До конца дня, думаю, мы и до ста дойдем. Потому что потенциал наших государств величайший", — цитирует агентство слова белорусского лидера.

Белорусский президент подчеркнул близкий и дружественный характер отношений народов двух стран. "Мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом. Это главное. Даже не те контракты, хоть они и важны. Это составляет основу наших отношений. И я вам благодарен за то, что вы уделяете этому серьезнейшее внимание. Вы поставили это в основу наших отношений. Все остальное приложится", — подчеркнул он.

Президент Белоруссии добавил, что со времени встречи с Порошенко в апреле нынешнего года правительства двух стран многое сделали по реализации достигнутых договоренностей.

"Эти регулярные встречи всегда служат и развитию экономики наших государств. Вы можете рассчитывать на то, что если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем", — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что "минский процесс" по урегулированию на востоке Украины не нужно заменять другими форматами, но он должен "продолжаться более энергично".