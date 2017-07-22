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    Политика

    Донбасс был, есть и будет украинским - Порошенко

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (24)

    (обновлено: )32318
    Как отметил президент, в субботу Украина с благодарностью вспоминает тех, кто вернул мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганской области три года назад.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Донбасс был и будет украинским, сообщил глава государства Петр Порошенко, поздравляя жителей трех городов Луганской области с годовщиной освобождения.

    "Поздравляю жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупации. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Пост Петра Порошенко в Facebook

    Напомним, проблема урегулирования кризиса в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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