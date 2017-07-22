Донбасс был, есть и будет украинским - Порошенко

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Донбасс был и будет украинским, сообщил глава государства Петр Порошенко, поздравляя жителей трех городов Луганской области с годовщиной освобождения.

"Поздравляю жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупации. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Пост Петра Порошенко в Facebook

Напомним, проблема урегулирования кризиса в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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