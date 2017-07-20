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    "Всегда в соцсетях". Порошенко общается под чужими именами

    (обновлено: )29402
    Экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный сообщи в эфире одного из телеканалов, что президент Петр Порошенко ведет очень активную жизнь в социальных сетях.
    NewsOne/Youtube

    "Есть люди, которых постоянно читает Порошенко, причем он, как правило, заходит в друзья под чужими именами. Он читает очень много постов, лайкает и комментирует, но от чужого имени. Иногда заводит дискуссии с определенными людьми", — сообщил Безсмертный в эфире телеканале NewsOnе.

    При этом он назвал трудоспособность лидера государства "уникальной", отметив, что график у президента "с 18:00 до 6:00 утра".

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    В заключение Безсмертный добавил, что Порошенко круглосуточно сидит в Facebook.

    Ранее в интернете появилось видео, на котором кортеж президента мчится по пешеходной улице в Сумах.

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