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    День крещения Киевской Руси. УПЦ приглашает Порошенко помолиться

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    МВД и полиция Киева оповещены заранее о молебне на Владимирской горке и о Крестном ходе по случаю Дня крещения Руси. В УПЦ рассчитывают, что правоохранители "примут все необходимые меры для того, чтобы не было никаких провокаций".
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украинская православная церковь (УПЦ) направила приглашения президенту Украины и другим представителям украинской власти на торжественные мероприятия, которые пройдут 27-28 июля по случаю Дня крещения Руси. В столицу из разных уголков страны доставят 11 чудотворных икон, как новоявленных, так и давно известных верующим. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря).

    Протоиерей  Владимир Малыченко
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    По его словам, этот год уникален для Украинской православной церкви, поскольку — "мы вспоминаем о 25-летии Харьковского Архиерейского Собора епископов УПЦ, которые, собравшись в Харькове, определили каноничный путь развития УПЦ, отвергли деструктивные действия раскольников и определили своим решением, что УПЦ является единой соборной церковью в содружестве всех православных церквей мира".

    Епископ отметил, что дату торжественно отмечают не только в Киеве, но и в других регионах страны: "проходят особые молебны перед иконами Божией Матери по случаю и годовщины Харьковского архиерейского собора, и по случаю необходимости готовиться всем мирянам для того, чтобы вместе молитвой объединиться ради мира и благословения для нашего народа".

    В центре информации УПЦ сообщили, что молебен по случаю Дня крещения Руси (в пресс-релизе указано — "крещения Киевской Руси" — Авт.) начнется на Владимирской горке в 13.00, возглавит его Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. 

    По словам епископа Климента, к участию в молебне приглашены представители государственной власти, в том числе, приглашение направлено президенту Украины Петру Порошенко (отметим, в прошлом году президент заявил, что Украинской православной церкви необходима автокефалия). 

    После молебна состоится многотысячный Крестный ход от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре.

    Священнослужитель подчеркнул, что Крестный ход будет иметь свои особенности. 

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    "В этом году было принято решение определить особо все те святыни, которые даровал нам Господь за последние 25 лет", — сказал он, пояснив, что для молебна и крестного хода доставят 11 чудотворных икон Пресвятой Богородицы, то есть тех, на которые "указал Господь чудесным образом". Часть из них находятся в Киеве, часть — привезут из разных регионов Украины.

    По словам епископа Климента, эти иконы и происходящие вокруг них засвидетельствованные чудеса есть "свидетельство действия Святого Духа, который пребывает в церкви, и в этом разница между церковью и не-церковью, а какой-то другой религиозной организацией, которая сама так себя называет"

    "Мы все верим, что все эти иконы на Владимирской горке — это будет особое благословение для нашей земли, для украинского народа", — сказал епископ, добавив, что доступ к чудотворным иконам будет открыт в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

    А за что будут молиться? По словам представителя УПЦ, молиться будут "за мир, чтобы закончилась война". 

    Напомним, что о мире возносили молитвы и участники Всеукраинского Крестного хода, прошедшего по всей стране  год тому назад. 

    Тогда были многочисленные попытки воспрепятствовать верующим, нагнеталась информационная истерия… 

    И даже после окончания всех мероприятий у освещавших их православных журналистов были проблемы

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    Однако в этом году в УПЦ надеются избежать провокаций. Как сказал РИА Новости Украина епископ Климент, в правоохранительные органы направлены соответствующие уведомления.

    "И потому и МВД, полиция города Киева оповещены об этом и примут все необходимые меры для того, чтобы не было никаких провокаций", — сказал епископ Климент, напомнив, что соответствующая поддержка была и в прошлом году: мероприятия в столице, куда сошлись верующие с востока и запада Украины, прошли относительно спокойно. 

    В Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

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