Порошенко посетил флагман украинских ВМС и американский миноносец

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Одесскую область посетил флагман Военно-морских сил ВСУ фрегат "Гетман Сагайдачный" и встретился с командой американского эскадренного миноносца Carney, который принимает участие в украино-американских учениях Sea Breeze-2017.

"Встретился с командой американского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием "Карни", — написал Порошенко в понедельник в своем микроблоге в Twitter. О деталях встречи не сообщается.

Учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. В них принимают участие представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.