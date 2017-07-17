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17.07.201717:11
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    Фотоленты

    Порошенко посетил флагман украинских ВМС и американский миноносец

    (обновлено: )11904
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко Seа Breeze 2017 фрегат Гетьман Сагайдачний
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко Seа Breeze 2017 фрегат Гетьман Сагайдачний
    facebook.com/pg/petroporoshenko

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    Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Одесскую область посетил флагман Военно-морских сил ВСУ фрегат "Гетман Сагайдачный" и встретился с командой американского эскадренного миноносца Carney, который принимает участие в украино-американских учениях Sea Breeze-2017.

    "Встретился с командой американского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием "Карни", — написал Порошенко в понедельник в своем микроблоге в Twitter. О деталях встречи не сообщается.

    Учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. В них принимают участие представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

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