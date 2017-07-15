Минобороны Украины

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Военнослужащие Украины и США отработали авиационный компонент, в частности тактические проходы самолетов Р-8 Poseidon и осуществили показательный полет на конвертоплане CV-24 в рамках учений Sea Breeze-2017.

Как сообщает в субботу пресс-служба Министерства обороны Украины, для выполнения различных задач в воздухе было привлечено более 20 летальных аппаратов от военно-морских, воздушных сил и сухопутных войск ВС Украины, Госпогранслужбы Украины и военно-морских сил США.

"В Николаеве состоялся авиационный компонент украинско-американских учений Sea Breeze-2017… Участники учений отработали тактические проходы самолетов Р-8 Poseidon, вертолетов Ми-14, Ми-24 и Ми-8, работу с передовыми авианаводчиками Су-25", — говорится в сообщении.

Как отмечается, также был осуществлен показательный полет на конвертоплане CV-24, имитация выполнения поражения наземных целей из сложных видов маневров самолетом МиГ-29, эвакуация пострадавшего на вертолете Ка-27, а также десантирования морских пехотинцев и спасательной парашютно-десантной группы по Ан-2. Все элементы учений отрабатывались по стандартам НАТО.

Минобороны Украины Летчики Украины и США провели учения в рамках Sea Breeze

Минобороны Украины Летчики Украины и США провели учения в рамках Sea Breeze

Также, по данным Минобороны, пограничники в рамках учений Sea Breeze-2017 провели стрельбы из минометов, которые стоят на вооружении США. Пограничники с 10 июля на учениях выполняют задачи в составе украинской батальонно-тактической группы, главной задачей которой является отработка действий батальона при выполнении миротворческой миссии.

Учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. В них принимают участие представители 16 стран — Украина, США, Румыния, Турция, Грузия, Великобритания, Греция, Канада, Италия, Бельгия, Болгария, Литва, Норвегия, Польша, Швеция, Франция. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.