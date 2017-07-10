наверх
10.07.201705:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Одессу стягиваются силы НАТО для масштабных учений Sea Breeze-2017

    301
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Самолеты НАТО и корабли Турции прибыли в Одессу
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Подводная лодка ВМС Турции в Одессе
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Для участия в учениях в Одессу уже прибыли два военных самолета стран НАТО.
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Самолеты НАТО и корабли Турции прибыли в Одессу
    Самолеты НАТО и корабли Турции прибыли в Одессу
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Подводная лодка ВМС Турции в Одессе
    Для участия в учениях в Одессу прибыли три судна Военно-морских сил Турции, в том числе подводная лодка.
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017
    Думская.net

    Рекомендуем

    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу ГутеррешГенсек ООН в гостях у Порошенко20:39 09.07.2017
    Массовое ДТП в Киевской областиСтрельба и ДТП из-за вырубки леса в Киеве. Кадры с места ЧП16:50 09.07.2017
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра ПорошенкоРадушная встреча: переговоры Порошенко и Тиллерсона14:45 09.07.2017
    Встреча генсека ООН Антониу Гутерреша и премьера Украины Владимира ГройсманаВстреча генсека ООН и премьера Украины13:09 09.07.2017
    Собака Паффи из МалайзииУбийственно милый: собачка Паффи покорила интернет09:30 09.07.2017
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеровАмериканская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров05:50 09.07.2017
    Разгар курортного сезона на пляжах ОдессыРазгар курортного сезона на пляжах Одессы03:51 09.07.2017
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо) на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в ГамбургеЗавтрак "нормандской четверки" без Украины и последние встречи на саммите G2001:27 09.07.2017
    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаныВолшебство на воде: светомузыкальные фонтаны в Киеве22:12 08.07.2017
    Все фотоленты
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017

    Украинско-американские учения Sea Breeze-2017 проходят с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины, ожидается, что в этом году в маневрах примут участие военные из 17 стран.

    Смотрите также: Завершение учений Sea Breeze-2016 в Одесской области

    Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) заявило, что в число участвующих стран в этом году вошли Бельгия, Болгария, Канада, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и США.

    Согласно сообщению EUCOM, ожидается, что от США в учениях примут участие ракетные крейсеры Hue City и Carney, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, подразделения ВМС. Всего в совместных маневрах поучаствуют около 800 американских военных.

    Госпогранслужба Украины сообщила, что в учениях задействуют около 10 кораблей и катеров пограничной службы страны, география учений охватит территорию от Измаила до Очакова.

    Для участия в учениях в Одессу уже прибыли два военных самолета стран НАТО, которые привезли военных и снаряжение для учений, и три судна Военно-морских сил Турции, в том числе подводная лодка.

    Командование ВМС Украины заявило, что учения Sea Breeze-2017 пройдут в новом формате free play ("свободная игра"), под руководством штабного пункта, созданного по стандартам НАТО.

    В ходе Sea Breeze-2017 многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным данным руководства учений, принимая решения и руководя не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами.

    Военные отработают проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе, заявили в ВМС Украины.

    Учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между Минобороны Украины и США. В основном территорией для проведения учений служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они проводились и в Средиземном море.

    Ссылки по теме:
    Теги: