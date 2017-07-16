Пограничники в рамках учений Sea Breeze провели стрельбы из минометов

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Украинские пограничники в рамках учений Sea Breeze-2017 провели стрельбы из минометов, которые стоят на вооружении США, сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, пограничники с 10 июля на учениях выполняют задачи в составе украинской батальонно-тактической группы, главной задачей которой является отработка действий батальона при выполнении миротворческой миссии.

"В течение этих дней "зеленые береты" проводили стрельбы из противотанковых гранатометов СПГ-9, с 82-миллиметровых минометов БМ-82 и 60-миллиметровых минометов, стоящих на вооружении в армии США. Также был проведен ряд стрельб из стрелкового оружия в различных условиях", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пограничники вместе с другими взаимодействующими подразделениями отработали преодоление водной преграды — амфибийные действия, штурм объекта, организация патрулирования в месте предполагаемого контакта с противником, а также вопросы тактической медицины.

Учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. В них принимают участие представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.