Порошенко заявил, что Sea Breeze укрепляют стабильность региона

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КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Международные учения Sea Breeze-2017, которые проходят на юге Украины, способствуют стабильности в регионе, считает президент страны Петр Порошенко.

В понедельник глава государства в ходе инспекции хода учений посетил флагман украинских военно-морских сил, фрегат "Гетман Сагайдачный" в Черном море.

"Я искренне верю, что учения в этом году станут мощным шагом по достижению стабильности в регионе", — сказал Порошенко, его выступление перед членами экипажа транслировал телеканал "Эспрессо".

Порошенко добавил, что эти учения, которые проводятся с 1997 года, подтверждают единство Украины с партнерами из стран-членов НАТО. "Совместная подготовка подтверждает наше единство и готовность вместе защитить мир и ценности, которые разделяет трансатлантическое сообщество", — заявил украинский президент.

Учения Sea Breeze-2017 стартовали 10 июля на юге Украины. В них участвуют представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.