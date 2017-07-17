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    Политика

    Порошенко заявил, что Sea Breeze укрепляют стабильность региона

    (обновлено: )14
    Глава государства отметил, что международные учения Sea Breeze проводятся с 1997 года и подтверждают единство Украины с партнерами из стран-членов НАТО.
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Международные учения Sea Breeze-2017, которые проходят на юге Украины, способствуют стабильности в регионе, считает президент страны Петр Порошенко.

    В Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения Си Бриз-2017
    pushkinska.net
    В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze-2017

    В понедельник глава государства в ходе инспекции хода учений посетил флагман украинских военно-морских сил, фрегат "Гетман Сагайдачный" в Черном море.

    "Я искренне верю, что учения в этом году станут мощным шагом по достижению стабильности в регионе", — сказал Порошенко, его выступление перед членами экипажа транслировал телеканал "Эспрессо".

    Порошенко добавил, что эти учения, которые проводятся с 1997 года, подтверждают единство Украины с партнерами из стран-членов НАТО. "Совместная подготовка подтверждает наше единство и готовность вместе защитить мир и ценности, которые разделяет трансатлантическое сообщество", — заявил украинский президент.

    Учения Sea Breeze-2017 стартовали 10 июля на юге Украины. В них участвуют представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

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