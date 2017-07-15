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    Учения Sea Breeze: Полторак осмотрел эсминец и крейсер США

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    Согласно информации, в рамках рабочей поездки в Одесскую область Степан Полторак посетил эсминец ВМС США Carney и ракетный крейсер Hue City, которые прибыли в Одессу для участия в международных морских учениях Sea Breeze-2017.
    Полторак осмотрел участвующие в учениях Sea Breeze-2017 эсминец и ракетный крейсер
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел участвующие в украинско-американских учениях Sea Breeze-2017 эсминец ВМС США Carney и ракетный крейсер Hue City, сообщает военное ведомство.

    В Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения Си Бриз-2017
    pushkinska.net
    В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze-2017

    Учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. В них участвуют представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

    "В рамках рабочей поездки в Одесскую область министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак посетил эсминец ВМС США Carney и ракетный крейсер Hue City, которые прибыли в Одессу для участия в международных морских учениях Sea Breeze-2017", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, на ракетном крейсере Hue City состоялась встреча Полторака с командующим шестого флота США вице-адмиралом Кристофером Грейди.

    "Господин генерал, я очень благодарен, что вы принимаете в Одессе наши два корабля. И для нас большая честь принимать участие в таких масштабных учениях …. Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся только сильнее и так оттачиваем свое профессиональное мастерство", — цитирует Грейди Минобороны Украины.

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