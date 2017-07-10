В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze-2017

В Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze-2017, в которых примут участие представители 16 стран. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ЗС Украины.

В учениях задействуют более 3 тысяч человек личного состава, 29 летательных аппаратов и 31 корабль. Обучение проведут на территории двух областей — Одесской и Николаевской. В этом году темой мероприятия стала морская операция по безопасности в кризисном регионе.

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"Основными учебно-боевыми элементами и задачами обучения станут практическое планирование и проведение операции по стандартам НАТО, проведение учений по противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороне", — говорится в сообщении.

Председатель Одесской ОГА Максим Степанов во время аппаратного совещания отметил важность такого мероприятия на территории Украины.

"Считаю, что это важное событие не только для Одесской области, но и для всей страны. В этом году Sea Breeze проводится в 15-й раз, а количество стран-участниц рекордное. Уверен, что в условиях агрессии России против Украины это очень важно и будет полезно для нашей страны", — поделился он.

На территории одесского морвокзала пришвартовались несколько кораблей, среди которых: турецкий фрегат Turgutreis F241, десантный корабль NL 124 и подводная лодка Batiray S349.