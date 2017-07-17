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    Фотоленты

    ВСУ масштабно десантировались на остров в рамках Sea Breeze-2017

    (обновлено: )2001
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine

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    В Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения Си Бриз-2017
    pushkinska.net
    В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze-2017
    Украинские пограничники вместе с морскими пехотинцами в рамках международных учений Sea Breeze-2017 отработали десантирование на остров с привлечением кораблей и вертолетов, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Впервые в истории международных учений Sea Breeze были задействованы все три компонента Госпогранслужбы Украины: авиационная, морская и сухопутная. Пограничники во взаимодействии с морскими пехотинцами осуществили десантирование на остров. Всего было задействовано около 20 кораблей и катеров, 10 вертолетов и самолет", — говорится в сообщении Госпогранслужбы в Facebook.

    Учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. В них принимают участие представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

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