ВСУ масштабно десантировались на остров в рамках Sea Breeze-2017

Украинские пограничники вместе с морскими пехотинцами в рамках международных учений Sea Breeze-2017 отработали десантирование на остров с привлечением кораблей и вертолетов, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Впервые в истории международных учений Sea Breeze были задействованы все три компонента Госпогранслужбы Украины: авиационная, морская и сухопутная. Пограничники во взаимодействии с морскими пехотинцами осуществили десантирование на остров. Всего было задействовано около 20 кораблей и катеров, 10 вертолетов и самолет", — говорится в сообщении Госпогранслужбы в Facebook.

Учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. В них принимают участие представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.