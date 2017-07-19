Визиты Порошенко в Грузию и Молдавию пахнут возрождением ГУАМ — эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили в Тбилиси подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Президент Украины подчеркнул, что это замечательный подарок к 25-летию восстановления дипломатических отношений между странами.

Петр Порошенко будет находиться в Грузии до 19 июля. Это первый официальный визит украинского президента в Грузию за последние два года.

Цели и возможные достижения визита спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор института глобальных трансформаций Алексей Семений.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Чи варто говорити про якісь ключові домовленості, які вже досягнуті чи будуть досягнуті в рамках цього візиту?

— Дивлячись, що називати ключовими домовленостями. Те, що зараз прозвучало, тобто документи, які підписані в рамках державного візиту, а державний візит — це найвища форма візиту, це чи така можлива форма. Взагалі, ви знаєте, в нас декларація про стратегічне партнерство підписана, якщо я не помиляюсь, якщо рахувати з 1991 року. Там вже більше, ніж 20 країн. Далі виникає логічне питання, якщо брати серйозний підхід, чи всі з них є нашими реальними стратегічними партнерами. Тобто є різні критерії, як визначати стратегічне партнерство. Єдине, що я вам точно можу сказати, що 20 стратегічних партнерів чи більше в України бути не може. Можна робити це задля того, щоб зробити приємно комусь або собі, казати — от, я стратегічний партнер з кимось, але не факт, що інша сторона тебе таким вважає. У випадку з Грузією, скоріше за все, це все ж таки так з огляду на різні причини, а далі просто питання реального наповнення відносин з Грузією, тому що це відбувається в контексті трошки іншого. Якщо ви не помітили, вчора була зустріч президента Порошенка з прем'єром Молдови і там було, в принципі, теж підписано декілька документів. Головна мета була відкриття пропускного пункту на кордоні з Молдовою, саме частка Придністров'я, там, де Кучурган. І це вкладається в нову спробу запустити, якщо пам'ятаєте, колись був проект ГУАМ. Він майже помер, але юридично ні. Зараз робиться чергова спроба його перезапустити. Тобто знову активізація співробітництва з Грузією та Молдовою.

Порошенко згадував про нього якраз на прес-конференції з Маргвелашвілі.

— Як формат зустрічі, як свого часу було СНД, до сих пір є, просто майданчик для зустрічі певних країн, особливо якщо туди підключається Азербайджан, ще велике питання, не кажучи про Узбекистан, котрий на самому початку ГУАМу теж там був, але швидко вийшов. Це, в принципі, може мати для України користь. В плані економічному не дуже, тому що реальні економічні проекти з цими країнами за величиною, якістю особливо не йдуть в силу об'єктивних причин. До речі, немає нічого, а так, в принципі, має сенс, розвивати, отримувати реальну практичну користь, а от великого, назвемо так, політичного вихлопу навряд чи вони принесуть, крім певних партикулярних інтересів окремих осіб чи груп осіб чи в Україні, чи в інших країнах.

Грузинський бізнес зацікавлений інвестувати в Україну чи навпаки?

— Я не знаю, вийшло воно чи ні, зайшла серйозна група "Приват", яка заходила в гірничовидобувні активи плюс дехто зайшов в курортну сферу грузинську саме, тобто це єдині приклади. Тобто тут і в Грузії, і в нас основні інвестори в першій десятці — це не ми, а це трошки інші країни і для нас, і для Грузії, ті, хто вкладається, відповідно, в економіку наших країн.

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Визит Петра Порошенко в Грузию: встреча с президентом Георгием Маргвелашвили

Хто буде займатись надалі виконанням завдань?

— Це розпишуться відповідно до органів і міністерств, щоправда, якщо казати зараз, я не знаю про Грузію, наскільки це ефективно це впроваджується, а в нас останніми роками повний хаос і безлад, тому навіть якщо розпишуть, в мене є питання, наскільки ефективно воно буде реалізовуватись. Як правило, розписується, якщо підписується такий документ, утворена стратегічна рада, тобто відповідні будуть входити міністри, хтось, можливо, буде чи прем'єр, чи віце-прем'єр, відповідати загалом за них, чи, може, президент, і там потім на кожного буде розписуватись таке міністерство до такого терміну подати такі документи, підготувати таку програму. А от далі давайте подивимось, що буде реально зроблено, виконано і все, тобто пройде, наприклад, рік, умовно кажучи, коли можна буде вже сказати, що все, реальний вихлоп. Поки декларації.

Чи можуть у Порошенка попросити про екстрадицію Михайла Саакашвілі?

— Можуть, а далі питання буде за українською стороною, що з цим робити. Це зворотнє питання від того, коли йому надавалось громадянство і коли думали про одне, потім трошки передумали про інше. Досить заплутана історія. Як на мене, якщо брати результати того, що зробив Саакашвілі в Грузії, вони неоднозначні. Там є позитивні, є негативні сторони і навіть не в тому, що там ті, хто зараз при владі, вони проти нього налаштовані. Але є просто певна кількість людей, які насправді справедливо чи несправедливо, завдав певної шкоди і які чи в силу грузинського характеру, чи просто загалом людської натури вони не готові йому це пробачити і готові використати будь-які механізми, щоб, відверто кажучи, помститись і тут питання до нас. Тобто в рамках міжнародних механізмів, наприклад, того ж Інтерполу, якщо буде офіційний запит від Грузії до нас, офіційні лінії з вказанням певних якихось, скажімо, якихось механізмів, то, здається, між нами існує взаємна угода по лінії видачі Інтерполу, то тоді буде питання до нашої сторони, чи готові ми надати сприяння грузинській стороні у конкретних, можливо, кримінальних справах, які стосуються пана Саакашвілі. Це чисто юридичне, процедурне питання і далі загальне питання: чи готові ми віддавати своїх громадян. Чітко прослідковується не стільки навіть юридична сторона, скільки політична. Це буде, справді, питанням, якщо воно виникне.

Петро Порошенко запросив грузинського колегу завітати в Україну. Коли це може відбутись?

— Коли завгодно. Терміни погоджуються відповідно до календаря. Якщо там, справді, щось термінове, можливо, навіть впроводж цього року чи до кінця цього року, можливо, це через півроку, тобто в календарі погоджується на робочому рівні, можливо, під якусь подію, яка буде пов'язана з двосторонніми відносинами. У нас завжди приурочують до чогось і тут це гадати на кавовій гущі, але реально це може відбутись найближчим часом. Єдине, що точно не впродовж найближчих двох-трьох місяців, тобто трошки, можливо, чи під кінець осені, можливо, на наступну весну. Це буквально робота — погодження графіків, підготовки — завжди під візит, особливо якщо це буде державний візит. Наприклад, зараз в Порошенка державний візит, якщо буде грузинський президент, то державний візит, хоча його роль в грузинській політиці набагато менша, ніж нашого президента в українській політиці, але все одно, якщо державний візит, то, як правило, під нього проробляється дуже серйозна програма, тобто певні документи, зустрічі, щоб було наповнення реальне і тому це трошки по часу довше готується і відсилається.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что главной целью Украины от участия в учениях НАТО в Грузии является демонстрация поддержки, а не тренировка своих военнослужащих.