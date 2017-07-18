Украина и Грузия подписали соглашение стратегического партнерства

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и находящийся с визитом в Тбилиси его украинский коллега Петр Порошенко подписали соглашение по установлению стратегических отношений двух стран, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы подписали только что документ стратегического партнерства. Этот документ является выражением реальности наших отношений", - заявил Маргвелашвили на совместной пресс-конференции.

Декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Грузією засвідчує міцну співпрацю між нашими країнами pic.twitter.com/VMDsgS2Gk6 — Петро Порошенко (@poroshenko) July 18, 2017

Кроме этого, был подписан документ между правительствами Грузии и Украины о сотрудничестве в сфере образования и науки. Соглашение подписывали министр образования, вице-премьер Грузии Александр Джеджелава и глава МИД Украины Павел Климкин.

Церемония подписания документов состоялась в резиденции грузинского президента после того, как главы двух стран провели встречу один на один.

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Ранее сообщалось, что Порошенко находится с государственным визитом в Грузии. В среду, 19 июля, Порошенко посетит Батуми, где примет участие в работе инвестиционного круглого стола. В рамках визита также запланировано общение Порошенко с украинской общиной Грузии.