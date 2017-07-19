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    Политика

    Порошенко в Грузии выступил на фоне баннера "Укараїна"

    (обновлено: )494161
    Прямо за спиной президента разместили надпись "Грузия - Укараїна. Бизнес форум". Так, на баннере вместо "Україна" было написано "Укараїна". Соответствующее фото опубликовано в Facebook.
    Порошенко в Грузии выступил на фоне баннера с ошибкой
    facebook.com/olegsandro.panfilov

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время своего официального визита в Грузию выступал на бизнес-форуме в Тбилиси на фоне баннера с ошибкой.

    Дело в том, что на баннере вместо "Україна" было написано "Укараїна". Соответствующее фото опубликовал в Facebook журналист Олег-Сандро Панфилов.

    Прямо за спиной президента разместили надпись "Грузия — Укараїна. Бизнес форум".

    facebook.com/olegsandro.panfilov
    Порошенко в Грузии выступил на фоне баннера с ошибкой

    Напомним, Порошенко пребывает в Грузии в эти дни с официальным визитом.

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