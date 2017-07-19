Порошенко в Грузии выступил на фоне баннера "Укараїна"

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время своего официального визита в Грузию выступал на бизнес-форуме в Тбилиси на фоне баннера с ошибкой.

Дело в том, что на баннере вместо "Україна" было написано "Укараїна". Соответствующее фото опубликовал в Facebook журналист Олег-Сандро Панфилов.

Прямо за спиной президента разместили надпись "Грузия — Укараїна. Бизнес форум".

facebook.com/olegsandro.panfilov Порошенко в Грузии выступил на фоне баннера с ошибкой

Напомним, Порошенко пребывает в Грузии в эти дни с официальным визитом.