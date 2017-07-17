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    Политика

    Порошенко прибыл в Грузию

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    Президент Украины прибыл в Грузию по приглашению своего коллеги Георгия Маргвелашвили. Церемония встречи Порошенко и его личная встреча с Маргвелашвили состоится во вторник в президентском дворце в Тбилиси.
    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник прибыл в Грузию
    rustavi2.ge

    КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник прибыл в Грузию с государственным визитом, сообщила телекомпания "Рустави 2".

    "Самолет украинского президента приземлился в тбилисском международном аэропорту. Официальные встречи начнутся во вторник", — сообщает "Рустави 2".

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    Президент Украины прибыл в Грузию по приглашению своего коллеги Георгия Маргвелашвили. Церемония встречи Порошенко и его личная встреча с Маргвелашвили состоится во вторник в президентском дворце в Тбилиси. Также во вторник пройдут встречи Порошенко с премьером Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

    rustavi2.ge
    Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Грузию

    Украинскую делегацию также представят министры, высокопоставленные чиновники и члены семьи Порошенко. Визит украинского президента предусматривает подписание ряда двусторонних документов и заявление для представителей СМИ.

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