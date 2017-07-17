КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник прибыл в Грузию с государственным визитом, сообщила телекомпания "Рустави 2".

"Самолет украинского президента приземлился в тбилисском международном аэропорту. Официальные встречи начнутся во вторник", — сообщает "Рустави 2".

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Президент Украины прибыл в Грузию по приглашению своего коллеги Георгия Маргвелашвили. Церемония встречи Порошенко и его личная встреча с Маргвелашвили состоится во вторник в президентском дворце в Тбилиси. Также во вторник пройдут встречи Порошенко с премьером Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

rustavi2.ge Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Грузию

Украинскую делегацию также представят министры, высокопоставленные чиновники и члены семьи Порошенко. Визит украинского президента предусматривает подписание ряда двусторонних документов и заявление для представителей СМИ.