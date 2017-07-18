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    Политика

    Визит в Грузию. Пройдет первая официальная встреча Порошенко и Маргвелашвили

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    Официальная церемония встречи состоится 18 июля во дворце президента Грузии. Затем лидеры стран проведут встречи с глазу на глаз и в расширенном формате.
    Президент Петр Порошенко во время визита в Германию
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко по приглашению своего коллеги Георгия Маргвелашвили 17-19 июля находится с официальным визитом в Грузии. Во вторник состоится первая официальная встреча президентов двух стран.

    В ходе встреч с высшим руководством Грузии украинский лидер намерен обсудить вопросы усиления стратегического партнерства, экономического сотрудничества, а также принять участие в грузино-украинском форуме.

    Встреча президентов Украины и Грузии на официальном уровне состоится впервые, лидеры двух стран ранее не проводили официальных встреч даже на полях международных мероприятий. Украинскую делегацию во главе с главой государства представят министры и высокопоставленные чиновники, а также члены семьи Порошенко.

    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил флагман украинских ВМС и американский миноносец

    Официальная церемония встречи состоится 18 июля во дворце президента Грузии, после этого лидеры проведут встречи с глазу на глаз и в расширенном формате. Визит президента предусматривает подписание ряда двусторонних документов, а также заявление для СМИ.

    Согласно программе визита, Порошенко возложит венок к мемориалу на площади Героев в Тбилиси, а также посетит Музей советской оккупации. Кроме того, Порошенко вместе с Маргвелашвили побывает в селе Хурвалети на границе с Южной Осетией.

    Также состоятся встречи президента Украины с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе. В ходе визита Порошенко вместе с членами своей делегации примет участие в грузино-украинском форуме, на котором будет поднят вопрос инвестиций в украинскую экономику.

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    Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев накануне визита заявил, что Киев в последнее время значительно активизировал отношения с Грузией. 

    Накануне с официальным визитом Грузию посетил министр обороны Украины Степан Полторак и глава МИД страны Павел Климкин.

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