Порошенко начал визит в Грузию

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко находится с государственным визитом в Грузии, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

Как стало известно, в ходе визита планируется подписание ряда документов для углубления сотрудничества двух стран.

"Восемнадцатого июля в Тбилиси глава украинского государства встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, спикером парламента Ираклием Кобахидзе и грузинскими депутатами. Планируется подписание ряда двухсторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.

В среду, 19 июля, Порошенко посетит Батуми, где примет участие в работе инвестиционного круглого стола. В рамках визита также запланировано общение Порошенко с украинской общиной Грузии.