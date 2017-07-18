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    Политика

    Порошенко начал визит в Грузию

    (обновлено: )15
    Как стало известно, глава украинского государства встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, спикером парламента Ираклием Кобахидзе и грузинскими депутатами.
    Петр Порошенко в Грузии
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко находится с государственным визитом в Грузии, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил флагман украинских ВМС и американский миноносец

    Как стало известно,  в ходе визита планируется подписание ряда документов для углубления сотрудничества двух стран.

    "Восемнадцатого июля в Тбилиси глава украинского государства встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, спикером парламента Ираклием Кобахидзе и грузинскими депутатами. Планируется подписание ряда двухсторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.

    В среду, 19 июля, Порошенко посетит Батуми, где примет участие в работе инвестиционного круглого стола. В рамках визита также запланировано общение Порошенко с украинской общиной Грузии.

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