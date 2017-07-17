Корнейчук: Порошенко наносит удар по Турчинову

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что президент Украины Петр Порошенко с помощью силовых рычагов влияния начал по одному выводить из игры членов противоборствующей ему группы политиков — первой мишенью президента стал секретарь Совета национальной обороны и безопасности Александр Турчинов.

"Как и прогнозировалось, Порошенко продолжил войну против ТАТС (Турчинова, Авакова, Тимошенко и Садового – Ред.) с использованием силовых рычагов влияния. Теперь удар сосредоточен по Турчинову, "мозгу" всех операций ТАТС. А где можно наиболее ощутимо "укусить" Турчинова? Конечно же в сфере "дерибана" бюджетных средств на оборону, где находится основной сегмент заработка главы СНБО с 2014 года", — написал на свой странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Он отмечает, что с Банковой пошла команда "фас" начать проверку ранее неприкосновенного "Укроборонпрома".

"Сразу пошли аресты руководства разных предприятий ведомства (того же Львовского бронетанкового завода). Порошенко во Львове заявил, что остановлено попыток хищений на 600 млн грн. И он никому не даст воровать на обороне. Одновременно ГПУ подняла крик: на проекте "Стена" высокопоставленные чиновники Госпогранслужбы (сфера влияния Турчинова) украли более 100 млн грн…", — обращает внимание политтехнолог.

Скриншот Пост Дмитрия Корнейчука

Таким образом, по мнению политического аналитика, с одной стороны, Порошенко перекрывает финансовые потоки Турчинову и ТАТС. С другой — готовятся громкие уголовные дела в сфере "оборонки", которые, так или иначе, приведут персонально к Турчинову или его близкому окружению.

"Думается, Порошенко все же оставляет Турчинову шанс выйти из ТАТС, не расшатывать ситуацию для победы Тимошенко и досрочных выборов, продолжить сотрудничать с Банковой. Хотя, учитывая, как Порошенко держит слова, амнистия "Пастора" будет не долгой. И он это прекрасно понимает", — считает Корнейчук.

Далее Порошенко по такой же "схеме", как и с Турчиновым, займется Аваковым, прогнозирует политический аналитик.

"Представление на лишение неприкосновенности Дейдея — это было просто легкое предупреждение. А под махинации с деньгами в МВД можно копать и копать. Плюс — займутся министрами в Кабмине, финансовые потоки от которых идут в карман Авакову. К слову, в ТАТС Аваков — это второе самое "слабое звено" после Садового (у которого из мэрии не вылазят с обысками). И Порошенко главу МВД намного проще запугать, чем Турчинова или Тимошенко. В силу слабости характера Авакова. Не исключено, он первый из ТАТС и убежит. Наплевав на мечты стать премьером при президенте Тимошенко…", — написал Корнейчук.