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    Фотоленты

    Фотоитоги 19 июля: Порошенко возле Южной Осетии, прорыв нефтепровода в Одессе

    (обновлено: )203
    Петр Порошенко в среду приехал на границу Южной Осетии, чтобы поддержать Грузию
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Массовые протесты в Варшаве
    Активная фаза Sea Breeze-2017: многонациональная эскадра вышла в море
    В Одессе прорвало нефтепровод
    Львовский мусор под Житомиром
    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе заседания правительства, что капитальные инвестиции в Украине увеличились на 21%
    Глава МВД Арсен Аваков, председатель Нацполиции Сергей Князев и новоназначенный первый заместитель главы НП Вячеслав Аброськин во время церемонии передачи специального цифрового оборудования для киберполиции Украины
    ДТП на Южном мосту в Киеве с участием шести автомобилей
    На станции метро Киева проходит выставка противогазов
    Петр Порошенко в среду приехал на границу Южной Осетии, чтобы поддержать Грузию
    Петр Порошенко в среду приехал на границу Южной Осетии, чтобы "поддержать Грузию".
    REUTERS Irakli Gedenidze
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии: введено чрезвычайное положение.
    JOSH EDELSON / AFP
    Массовые протесты в Варшаве
    Массовые протесты в Варшаве.
    ADAM CHELSTOWSKI / AFP
    Активная фаза Sea Breeze-2017: многонациональная эскадра вышла в море
    Активная фаза Sea Breeze-2017: многонациональная эскадра вышла в море.
    Думская.net
    В Одессе прорвало нефтепровод
    В Одессе прорвало нефтепровод.
    Александр Ставнийчук в Facebook
    Львовский мусор под Житомиром
    Львовский мусор под Житомиром.
    Newsone.ua
    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе заседания правительства, что капитальные инвестиции в Украине увеличились на 21%
    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе заседания правительства, что капитальные инвестиции в Украине увеличились на 21%.
    УНИАН
    Глава МВД Арсен Аваков, председатель Нацполиции Сергей Князев и новоназначенный первый заместитель главы НП Вячеслав Аброськин во время церемонии передачи специального цифрового оборудования для киберполиции Украины
    Глава МВД Арсен Аваков, председатель Нацполиции Сергей Князев и новоназначенный первый заместитель главы НП Вячеслав Аброськин во время церемонии передачи специального цифрового оборудования для киберполиции Украины.
    УНИАН
    ДТП на Южном мосту в Киеве с участием шести автомобилей
    ДТП на Южном мосту в Киеве с участием шести автомобилей.
    Эспресо.тв
    На станции метро Киева проходит выставка противогазов
    На станции метро Киева проходит выставка противогазов.
    unn.com.ua

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    Петр Порошенко в среду приехал на границу Южной Осетии, чтобы "поддержать Грузию".

    Президент Украины Петр Порошенко, находясь на грузино-южноосетинской границе, заявил, что Киев твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

    В рамках визита в эту страну Порошенко приехал вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили в село Хурвалети на границе с Южной Осетией. "Я тут для того, чтобы заявить твердую позицию Украины", — сказал Порошенко журналистам.

    Смотрите также: Гарбарук: Украина должна отказаться от психологии второсортности

    В Одессе произошел прорыв нефтепровода, который эксплуатирует ЧАО "Одеснефтепродукт", сообщил в среду начальник Государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук. По словам чиновника, участки загрязнения составили 468 и 187 квадратных метров, государству нанесен ущерб в размере 1 млн 199,95 грн.

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