Фотоитоги 19 июля: Порошенко возле Южной Осетии, прорыв нефтепровода в Одессе

Президент Украины Петр Порошенко, находясь на грузино-южноосетинской границе, заявил, что Киев твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

В рамках визита в эту страну Порошенко приехал вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили в село Хурвалети на границе с Южной Осетией. "Я тут для того, чтобы заявить твердую позицию Украины", — сказал Порошенко журналистам.

Смотрите также: Гарбарук: Украина должна отказаться от психологии второсортности

В Одессе произошел прорыв нефтепровода, который эксплуатирует ЧАО "Одеснефтепродукт", сообщил в среду начальник Государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук. По словам чиновника, участки загрязнения составили 468 и 187 квадратных метров, государству нанесен ущерб в размере 1 млн 199,95 грн.