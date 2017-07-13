наверх
13.07.201707:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Освободите дорогу. Кортеж Порошенко мчится по пешеходной улице в Сумах

    (обновлено: )22706
    Во время визита президента Петра Порошенко в Сумы в среду его кортеж неожиданно свернул с ул. Харьковской на центральную пешеходную улицу Соборную, после чего автомобили заметно увеличили скорость.
    Суми Сьогодні/Youtube

    Местное издание The Sumy Post отмечает, что людей о планах лидера страны не предупредили, а лишь из первой машины доносилось: "Внимание, освободите дорогу!".

    Жителей Сум возмутил такой факт нарушения установленных правил.

    Смотрите также: Встреча Порошенко и генсека НАТО в Киеве: посещение выставки и переговоры

    Один из интернет-пользователей в комментариях написал: "Ограждение специально болгаркой под корень срезали?﻿"

    Почти год назад президент был в Мелитополе Запорожской области. Тогда автомобиль Порошенко сопровождала одна полицейская машина с луганскими номерами и три микроавтобуса. На светофорах автомобили, следовавшие в кортеже, останавливались так же, как и все машины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Луценко. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш