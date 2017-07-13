Освободите дорогу. Кортеж Порошенко мчится по пешеходной улице в Сумах

Местное издание The Sumy Post отмечает, что людей о планах лидера страны не предупредили, а лишь из первой машины доносилось: "Внимание, освободите дорогу!".

Жителей Сум возмутил такой факт нарушения установленных правил.

Смотрите также: Встреча Порошенко и генсека НАТО в Киеве: посещение выставки и переговоры

Один из интернет-пользователей в комментариях написал: "Ограждение специально болгаркой под корень срезали?﻿"

Почти год назад президент был в Мелитополе Запорожской области. Тогда автомобиль Порошенко сопровождала одна полицейская машина с луганскими номерами и три микроавтобуса. На светофорах автомобили, следовавшие в кортеже, останавливались так же, как и все машины.