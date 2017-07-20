"Вести" попросили у Порошенко и Авакова защиты

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Медиахолдинг "Вести" направил отрытое письмо органам исполнительной и законодательной власти с требованием защитить издание от давления со стороны правоохранительных органов и не допустить планирующейся, по его данным, попытки заблокировать работу холдинга.

В прошлую пятницу издание "Вести" заявило, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в "Гулливере", которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". Глава МВД заверил, что действия правоохранителей не связаны с работой журналистов.

Среди адресатов письма значатся президент Украины Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, главный военный прокурор Матиос и омбудсмен Валерия Лутковская. Его текст опубликован на сайте "Вестей" в четверг.

В письме издание жалуется, что во время обысков правоохранители нарушили гражданские права журналистов, удерживая их в помещении в течение 16 часов и досматривая их личные вещи. При этом работа силовиков, как сказано в сообщении, едва не парализовала работу издания.

В "Вестях" отметили, что действия силовиков вызвали осуждение со стороны многих влиятельных международных организаций, таких как Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке, Европейская федерация журналистов, Национальный союз журналистов Украины. При этом Совет Европы присвоил обыскам в редакции "Вестей" второй уровень угрозы и отнес эти события к категории "преследование журналистов". Кроме того, ситуацией заинтересовались Европарламент, Международная федерация журналистов, парламентская группа немецкого Бундестага, посольство США и стран ЕС в Украине.

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Накануне издание сообщило, что в ближайшее время планируется новая атака на ресурсы холдинга с целью "выставить на улицу" и "заткнуть рот".