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    Общество

    "Вести" попросили у Порошенко и Авакова защиты

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    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (182)

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    Кроме президента и главы МВД в числе адресатов письма значатся премьер Владимир Гройсман, спикер Рады Андрей Парубий, генпрокурор Юрий Луценко, главный военный прокурор Матиос и омбудсмен Валерия Лутковская.
    Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Медиахолдинг "Вести" направил отрытое письмо органам исполнительной и законодательной власти с требованием защитить издание от давления со стороны правоохранительных органов и не допустить планирующейся, по его данным, попытки заблокировать работу холдинга.

    В прошлую пятницу издание "Вести" заявило, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в "Гулливере", которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". Глава МВД заверил, что действия правоохранителей не связаны с работой журналистов.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник об обысках в "Вестях": просто издание "нагло" имеет свое мнение

    Среди адресатов письма значатся президент Украины Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, главный военный прокурор Матиос и омбудсмен Валерия Лутковская. Его текст опубликован на сайте "Вестей" в четверг.

    В письме издание жалуется, что во время обысков правоохранители нарушили гражданские права журналистов, удерживая их в помещении в течение 16 часов и досматривая их личные вещи. При этом работа силовиков, как сказано в сообщении, едва не парализовала работу издания.

    В "Вестях" отметили, что действия силовиков вызвали осуждение со стороны многих влиятельных международных организаций, таких как Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке, Европейская федерация журналистов, Национальный союз журналистов Украины. При этом Совет Европы присвоил обыскам в редакции "Вестей" второй уровень угрозы и отнес эти события к категории "преследование журналистов". Кроме того, ситуацией заинтересовались Европарламент, Международная федерация журналистов, парламентская группа немецкого Бундестага, посольство США и стран ЕС в Украине.

    Смотрите также: Как силовики покидали здание медиа-холдинга "Вести"

    Накануне издание сообщило, что в ближайшее время планируется новая атака на ресурсы холдинга с целью "выставить на улицу" и "заткнуть рот".

    photo.vesti-ukr.com
    Редакция газеты "Вести"

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