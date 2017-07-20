Порошенко подписал закон о Фонде энергоэффективности

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Национального технического университета "КПИ" подписал закон "О Фонде энергоэффективности".

"Фонд, создание которого было абсолютно понятным десятки лет назад, но очень важно, что сейчас мы его создаем… И уверен, что в ближайшее время мы будем иметь практические результаты нашей совместной деятельности", — приводит слова президента УНИАН.

Также президент подписал закон "Об энергетической эффективности зданий", предусматривающий введение системы обязательного аудита энергоэффективности зданий, который будут проводить сертифицированные компании, и определяющий основные энергоэффективные мероприятия для сооружений.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о создании Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.