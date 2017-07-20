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    Экономика

    Порошенко подписал закон о Фонде энергоэффективности

    (обновлено: )44
    Также президент подписал закон "Об энергетической эффективности зданий", предусматривающий введение системы обязательного аудита энергоэффективности зданий, который будут проводить сертифицированные компании.
    Петр Порошенко подписывает закон
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Национального технического университета "КПИ" подписал закон "О Фонде энергоэффективности".

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    "Фонд, создание которого было абсолютно понятным десятки лет назад, но очень важно, что сейчас мы его создаем… И уверен, что в ближайшее время мы будем иметь практические результаты нашей совместной деятельности", — приводит слова президента УНИАН.

    Также президент подписал закон "Об энергетической эффективности зданий", предусматривающий введение системы обязательного аудита энергоэффективности зданий, который будут проводить сертифицированные компании, и определяющий основные энергоэффективные мероприятия для сооружений.

    Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о создании Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

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