Участники акции в память о Шеремете придут к Порошенко и Авакову

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг, 20 июля, в 8.00 к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета пройдет акция памяти "РікБезПавла", на которой журналисты намерены требовать от правоохранителей расследовать убийство коллеги, сообщается на странице акции на Facebook.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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Участники акции соберутся непосредственно на месте убийства — на перекрестке улиц И. Франко и Б. Хмельницкого. Оттуда колонна пешим ходом отправится под здания Нацполиции, МВД и Администрации президента. Акция завершится в 10.00.

"Горько то, что за год полиция не дала ответа на вопрос, кто был убийцей и заказчиком убийства Павла. Вопросов, на самом деле, возникло еще больше, потому что мы узнали, что за Павлом и его женой Еленой Притулой следили за несколько месяцев до трагедии и в ночь перед убийством", — говорится в сообщении.

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Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.