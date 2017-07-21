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    Порошенко подтвердил дату телефонных переговоров в "нормандском формате"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (36)

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    По словам Порошенко, на переговорах он "будет требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что в понедельник, 24 июля, пройдут телефонные переговоры в "нормандском формате".

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    "Уже в понедельник пройдут телефонные переговоры в "нормандском формате", и я буду требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения", — сказал Порошенко в пятницу на брифинге после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    По его мнению, минские соглашения являются единственным механизмом урегулирования конфликта в Донбассе.

    "На сегодняшний день минские договоренности, которые вошли в резолюции Совета безопасности ООН, Генеральной ассамблеи ООН, — это международные документы, и уверен, что они войдут в учебники дипломатии, являются сегодня единым и безальтернативным документом по деэскалации конфликта и деоккупации украинских территорий, включая вывод иностранных войск, восстановление контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы, выведение тяжелой артиллерии, обеспечение беспрепятственной работы СММ ОБСЕ", — добавил Порошенко.

    Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).

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