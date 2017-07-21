Порошенко подтвердил дату телефонных переговоров в "нормандском формате"

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что в понедельник, 24 июля, пройдут телефонные переговоры в "нормандском формате".

"Уже в понедельник пройдут телефонные переговоры в "нормандском формате", и я буду требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения", — сказал Порошенко в пятницу на брифинге после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его мнению, минские соглашения являются единственным механизмом урегулирования конфликта в Донбассе.

"На сегодняшний день минские договоренности, которые вошли в резолюции Совета безопасности ООН, Генеральной ассамблеи ООН, — это международные документы, и уверен, что они войдут в учебники дипломатии, являются сегодня единым и безальтернативным документом по деэскалации конфликта и деоккупации украинских территорий, включая вывод иностранных войск, восстановление контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы, выведение тяжелой артиллерии, обеспечение беспрепятственной работы СММ ОБСЕ", — добавил Порошенко.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).